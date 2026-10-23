Angola: Le Président João Lourenço rencontre son homologue de la RDC

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a reçu ce jeudi son homologue de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi, qui se trouve à Luanda dans le cadre de la IVe Biennale de Luanda, Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence.

L'entretien, qui a eu lieu au Palais des congrès de Luanda, s'est tenu en marge de cet événement, organisé sous le thème : « Renforcement de la gouvernance de l'eau en Afrique comme instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits ».

Les relations diplomatiques entre l'Angola et la RDC atteignent cette année leur 51e anniversaire, depuis l'établissement de liens officiels après l'indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975.

Les deux pays partagent plus de 2 500 kilomètres de frontière terrestre, reliant des communautés qui présentent des affinités culturelles et sociales dans les provinces du Zaïre, d'Uíge, de Malanje, de Moxico, de Lunda Norte et de Lunda Sul.

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La coopération bilatérale couvre des domaines tels que la défense et la sécurité, la gestion des frontières, le commerce transfrontalier et les transports, ainsi que la médiation des conflits et la promotion de la paix dans la région des Grands Lacs.

L'Angola joue un rôle de médiateur et encourage des consultations et des initiatives diplomatiques en vue de résoudre le conflit dans l'est de la RDC, marqué par la violence armée et l'instabilité qui affectent la population de cette région.

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de l'engagement visant à trouver une solution politique durable à la crise et à renforcer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, les deux pays disposent de mécanismes de concertation, parmi lesquels la Commission mixte permanente de défense et de sécurité, destinée à renforcer la coopération dans ces domaines.

