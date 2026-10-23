Angola: Téte António appelle les jeunes à participer activement au maintien de la paix

Luanda — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a appelé ce jeudi, à Luanda, les jeunes à participer activement au maintien de la paix et au développement de l'Afrique, par le renforcement des institutions de l'État ainsi que l'accès à la formation et à l'information.

S'exprimant lors du Dialogue intergénérationnel de haut niveau, organisé dans le cadre de la 4e Biennale de Luanda et consacré au thème « Gouvernance inclusive : unir les générations pour garantir un approvisionnement durable en eau et des systèmes d'assainissement sûrs afin d'atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », il a estimé qu'il était fondamental de renforcer les institutions et de créer des mécanismes permettant aux jeunes de participer aux processus de développement.

Téte António a désigné la formation technique et scientifique comme l'un des outils essentiels pour relever les défis de la jeunesse et a appelé à l'implication des jeunes dans la construction d'un continent plus stable et plus développé.

« Car, en réalité, si l'on examine les acteurs des conflits armés que nous avons connus, les jeunes sont instrumentalisés », a-t-il affirmé.

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Le ministre a également attiré l'attention sur la nécessité pour les jeunes de connaître les institutions existantes et les mécanismes disponibles pour faire part de leurs préoccupations et participer à la résolution des problèmes des communautés.

À cet égard, il a jugé essentiel d'élargir l'accès à l'information et aux connaissances sur le fonctionnement des institutions, étant donné que la recherche de solutions implique de savoir à quelles entités s'adresser.

La 4e Biennale de Luanda se tient jusqu'à vendredi au Palais des congrès de Luanda ; elle réunit des représentants de gouvernements, d'organisations internationales et de la société civile, dans le but de promouvoir la culture de la paix et la coopération en matière de gestion durable des ressources en eau.

Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement angolais, l'Union africaine (UA) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Placée sous le thème « Renforcement de la gouvernance de l'eau en Afrique comme instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits », l'édition 2026 place au coeur du débat le lien entre les ressources en eau, la paix, la sécurité et le développement durable du continent.

L'ordre du jour comprend des débats sur la diplomatie de l'eau, l'intégration régionale ainsi que les mécanismes de prévention et de résolution des conflits, avec la participation de responsables gouvernementaux, de diplomates et d'experts issus de divers pays africains.

Vendredi, les travaux se poursuivront avec des panels consacrés à la participation communautaire à la gouvernance de l'eau, aux droits de l'homme, au changement climatique, à la migration, à la résilience climatique, ainsi qu'aux investissements dans les infrastructures hydriques et le développement du capital humain.

Le programme prévoit également l'examen de mécanismes de financement et de partenariats public-privé visant à élargir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, des éléments considérés comme essentiels pour la santé publique, la sécurité alimentaire et la stabilité des communautés.

La 4e édition de la Biennale s'achèvera par l'adoption de la Déclaration de la Biennale de Luanda 2026 et d'un communiqué final émanant de l'Union africaine, de l'UNESCO et du gouvernement angolais.

