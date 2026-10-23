Angola: Le secrétaire d'État identifie les domaines de coopération sportive avec la Russie

Luanda — Le secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira, a désigné la formation des cadres, la gestion des infrastructures, l'entraînement de haut niveau et la médecine du sport comme les domaines prioritaires de coopération entre l'Angola, la Russie et les pays africains.

Le responsable s'exprimait lors de la table ronde « Russie-Afrique : ensemble vers le succès sportif », dans le cadre du 24e Forum international du sport, qui se tient du 22 au 24 octobre dans la ville de Krasnoïarsk, en Sibérie.

Paulo Madeira a estimé que le partage d'expériences et la mise en place de partenariats stratégiques peuvent contribuer au développement du sport et au renforcement des relations entre les pays participants.

Les domaines de coopération identifiés sont pris en compte dans le Plan national de développement du sport (PLANADESPORTO 2024-2027), articulé autour de cinq piliers, à savoir le sport scolaire, communautaire, fédéré et de haut niveau, les infrastructures sportives et la médecine du sport.

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Le secrétaire d'État a également souligné l'importance d'approfondir les liens historiques entre l'Angola et la Russie, compte tenu de la contribution du dialogue sportif aux relations politiques, culturelles et d'amitié entre les deux pays et le continent africain.

Dans ce contexte, il a rappelé le Traité d'amitié et de coopération entre l'Angola et la Russie, signé à Moscou le 8 octobre 1976, qui constitue une référence dans les relations bilatérales.

Sous la devise « Le sport : unir le monde en période de changement », ce forum rassemble des responsables gouvernementaux, des dirigeants sportifs, des athlètes et des représentants d'organisations internationales afin de débattre des défis du secteur et d'identifier des opportunités de coopération.

La participation de l'Angola vise à renforcer les relations sportives internationales et à promouvoir des initiatives contribuant à la formation de professionnels, à l'amélioration des infrastructures et au développement du sport national.