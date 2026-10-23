Angola: Un ambassadeur angolais présente ses lettres de créance au Soudan du Sud

Luanda — Le diplomate angolais Mário de Azevedo Constantino a présenté, mercredi, ses lettres de créance au Président sud-soudanais, Salva Kiir Mayardit, l'accréditant en tant qu'ambassadeur non-résident dans ce pays.

Selon un communiqué de presse de la représentation diplomatique transmis à l'ANGOP, Mário de Azevedo Constantino a eu, à cette occasion, un bref entretien avec Salva Kiir Mayardit, axé sur le renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre l'Angola et le Soudan du Sud dans divers domaines.

Le Président sud-soudanais a exprimé la volonté de son gouvernement de travailler en étroite collaboration avec l'Angola, en vue d'approfondir les relations diplomatiques et de promouvoir la coopération dans des domaines d'intérêt commun.

Les relations entre les deux pays englobent le dialogue politique et diplomatique, ainsi qu'une concertation sur les questions de paix et de sécurité sur le continent africain. L'Angola participe à des initiatives diplomatiques visant la résolution des conflits et la promotion de la stabilité régionale, notamment dans la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo, dans le cadre des mécanismes régionaux de coopération.

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Les contacts bilatéraux portent également sur les perspectives de coopération dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que sur l'intérêt pour l'échange d'expériences dans le secteur pétrolier et dans d'autres domaines du développement socio-économique.

Mário de Azevedo Constantino exerce par ailleurs les fonctions d'ambassadeur au Kenya et de représentant permanent de son pays auprès des bureaux des Nations Unies à Nairobi.

Cette accréditation au Soudan du Sud s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Angola pour renforcer les liens d'amitié, de dialogue et de coopération avec les pays africains.