Angola: L'Expo Icolo e Bengo considéré comme une vitrine des opportunités d'investissement

Catete — Le gouverneur provincial d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, a présenté, jeudi à Catete, la première édition de l'Expo agro-pastorale et industrielle de la province comme un « livre ouvert » sur les possibilités d'investissement et d'affaires offertes par son gouvernement.

S'exprimant devant la presse, le responsable a souligné que cette manifestation mettait en lumière le potentiel économique réel de la province dans une diversité de secteurs, invitant les opérateurs économiques à venir découvrir les opportunités qui s'y présentent.

Cette déclaration fait suite à l'inauguration de la foire, à laquelle ont pris part Auzílio Jacob et Maria Eugénia Neto, veuve du père fondateur de la nation angolaise, António Agostinho Neto, ainsi qu'à la tenue d'un forum consacré aux opportunités d'affaires et d'investissement.

À cette occasion, le gouverneur a mis en avant les ressources maritimes propices à la pêche industrielle, les terres arables favorables à l'agriculture, les plages offrant des perspectives de développement du tourisme balnéaire et nautique, ainsi que les vastes espaces disponibles pour l'implantation d'unités industrielles et la valorisation des écosystèmes.

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Auzílio Jacob a souligné que l'Expo Icolo e Bengo constituait une vitrine de la production provinciale. Il a précisé que les sept municipalités disposaient d'espaces répertoriés et d'informations sur les politiques d'investissement applicables aux différents secteurs d'activité.

« Nous offrons ainsi des possibilités d'investissement dans l'agriculture, la restauration, le tourisme, la pêche, l'industrie de transformation, l'élevage bovin, porcin et caprin, ainsi que l'aviculture et la production d'oeufs », a-t-il déclaré.

Le gouverneur a ajouté que les municipalités avaient fait l'objet d'un travail de cartographie, que les terrains disponibles avaient été identifiés et que les superficies avaient été répertoriées et caractérisées. Les modalités d'accès aux droits fonciers auraient également été définies dans l'ensemble des municipalités afin de faciliter les démarches des investisseurs potentiels.

L'Expo Icolo e Bengo se tient du 22 au 25 octobre au Centre de fabrication d'Afrique, dans la municipalité de Catete, sous le thème « Connecter les investissements, stimuler le développement ». Elle rassemble plus de 250 exposants nationaux et étrangers.