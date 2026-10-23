Tunisie: Olives - La récolte démarre le 3 novembre dans le gouvernorat de Tunis

Une séance de travail consacrée à la préparation de la saison de récolte et de transformation s'est tenue ce jeudi 22 octobre 2026.

Les principales préoccupations de la saison ont été examinées, dont le manque de main-d'oeuvre pour ramasser la production et l'aggravation du phénomène de l'arrachage des oliviers, ainsi que d'autres problèmes soulevés.

Un accord a été trouvé sur plusieurs mesures, parmi lesquelles le recensement des besoins en main-d'oeuvre pour la cueillette et des lieux de son intervention, ainsi que l'encadrement des opérations. Ont aussi été retenues l'incitation des producteurs à utiliser des filets de plastique étalés au sol et des peignes de cueillette, et à nettoyer les olives pour améliorer la qualité des huiles extraites, ainsi que le contrôle des huileries, avec les inspections et les visites de terrain nécessaires.

L'accent a également été mis sur la facilitation du transport des olives en charrettes, dans le respect des conditions de sécurité, sur la maîtrise de la gestion des margines produites par les huileries de la région, sur la limitation de leurs effets négatifs sur l'environnement et sur leur valorisation. Ont enfin été soulignées la sécurisation du transport des ouvriers agricoles et la garantie de leur sécurité.

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Le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a appelé les propriétaires d'huileries et tous les intervenants concernés à mettre en valeur la saison en produisant des huiles de haute qualité, selon les règles techniques recommandées, et à tirer le meilleur parti des capacités de transformation.