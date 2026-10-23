Tunisie: Hannibal Lease - Les mises en force cumulées reculent de 20,68 % à fin septembre 2026

22 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Hannibal Lease a réalisé 242,268 millions de dinars de mises en force sur les neuf premiers mois de 2026, contre 305,421 millions un an plus tôt, soit une baisse de 20,68 %. Au seul troisième trimestre, elles s'élèvent à 84,208 millions, contre 99,764 millions, soit une baisse de 15,59 %. Ces chiffres, issus des indicateurs d'activité trimestriels, n'ont pas été audités.

Les approbations cumulées atteignent 335,175 millions de dinars, contre 377,685 millions, soit une baisse de 11,26 %. Le troisième trimestre fait exception, avec 108,391 millions contre 99,560 millions, soit une hausse de 8,87 %. Sur neuf mois, elles reculent dans le BTP avec une baisse de 40,95 %, dans les services avec une baisse de 24,34 % et dans l'industrie avec une baisse de 18,37 %, mais progressent dans le transport avec une hausse de 24,96 %.

Pour les mises en force, le BTP enregistre une baisse de 52,69 % et les services de 35,59 %, tandis que le transport affiche une hausse de 14,96 %.

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Les revenus bruts de leasing cumulés s'établissent à 312,190 millions de dinars, contre 315,610 millions, soit une baisse de 1,08 %. Les revenus nets atteignent 64,663 millions, contre 67,543 millions, soit une baisse de 4,26 %. Les produits nets de leasing s'élèvent à 27,151 millions, contre 28,920 millions, soit une baisse de 6,12 %. Sur le troisième trimestre, ces derniers ressortent à 8,756 millions, contre 9,582 millions, soit une baisse de 8,62 %.

Les charges d'exploitation cumulées augmentent de 3,25 %, à 15,780 millions contre 15,283 millions. Au troisième trimestre, elles diminuent de 5,82 %, à 4,772 millions contre 5,067 millions.

Au 30 septembre 2026, les encours financiers s'élèvent à 610,513 millions de dinars, contre 644,378 millions un an plus tôt, soit une baisse de 5,26 %. Le total des engagements atteint 728,747 millions, contre 744,411 millions, soit une baisse de 2,10 %. Les engagements classés progressent de 2,59 %, à 89,606 millions contre 87,345 millions, ce qui porte le taux de créances classées à 12,30 %, contre 11,73 %.

Les ressources totalisent 542,369 millions de dinars, contre 540,063 millions, soit une hausse de 0,43 %. Elles comprennent 144,600 millions d'emprunts obligataires, en baisse de 10,55 %, et 397,769 millions d'autres emprunts, en hausse de 5,12 %.

La trésorerie nette recule de 42,13 %, à 12,401 millions contre 21,428 millions. Les capitaux propres s'établissent à 86,036 millions, contre 82,557 millions, soit une hausse de 4,21 %. Ils sont calculés hors résultat de la période et après déduction du solde des actions propres.

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