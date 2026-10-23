Tunisie: Partenariat stratégique de défense - La Turquie, le Qatar, le Pakistan et l'Indonésie signent un accord multilatéral

Baptisé « Badr », l'accord est destiné, entre autres, à renforcer la coopération en matière de défense entre les quatre pays, à développer leurs industries militaires et leur production de défense.

Le directeur de la communication de la présidence turque, Burhanettin Duran, a affirmé hier que le mémorandum de défense « Badr », signé par les ministères de la Défense de la Turquie, du Qatar, de l'Indonésie et du Pakistan, constituait une étape importante pour renforcer leur partenariat stratégique.

Le ministère turc de la Défense a indiqué, hier dans un communiqué, que le mémorandum avait été signé dans la capitale qatarie, Doha. Il a été signé par le ministre turc de la Défense, Yaşar Güler, le vice-Premier ministre qatari et ministre d'État aux Affaires de la défense, Saoud ben Abdelrahman ben Hassan Al Thani, le vice-ministre indonésien de la Défense, Yusuf Juhari, et le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, en présence de Haluk Görgün, président de l'Agence des industries de défense relevant de la présidence turque.

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Dans une publication sur la plateforme turque NSosyal, Duran a souligné qu'Ankara continuait de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région en renforçant sa coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Il a ajouté que ce mémorandum visait à encourager la coopération dans le domaine de la production militaire, à développer les capacités militaires des quatre pays et à mener des activités conjointes dans les domaines de la formation militaire technique, de la recherche et du développement.

Duran s'est dit convaincu que ce mémorandum contribuerait à renforcer davantage la solidarité entre les quatre pays dans le domaine de la défense.

La coopération multilatérale permet aux pays participants de tirer parti des atouts industriels et technologiques de chacun et d'élargir les possibilités de partenariat dans le développement et la production de systèmes de défense.