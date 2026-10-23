Togo: Notre-Dame des Douleurs de Kovié attend des milliers de fidèles en décembre

23 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

L'archevêque métropolitain de Lomé, Mgr Isaac Jogues Gaglo, a annoncé la tenue du grand pèlerinage diocésain 2026 les 5 et 6 décembre au sanctuaire Notre-Dame des Douleurs de Kovié, dans la préfecture du Zio.

Ce rassemblement se veut un temps de prière et de ressourcement, invitant les fidèles à renouveler leur attachement à l'Église et leur engagement à son service.

Au programme : célébrations eucharistiques, chapelet, chemin de croix et adoration nocturne du Saint-Sacrement.

Situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Lomé, le sanctuaire de Kovié accueille chaque année plusieurs milliers de pèlerins. Ce rendez-vous compte parmi les principaux rassemblements mariaux du Togo.

L'édition 2026 sera la première présidée par Mgr Gaglo en tant qu'archevêque métropolitain.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.