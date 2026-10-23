Cote d'Ivoire: PDCI-RDA en justice - Que reste-t-il de l'éléphant d'Houphouët ?

Ce sont encore et toujours les héritiers d'Houphouët qui se disputent les lambeaux du PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain). Des morceaux d'un éléphant (symbole du parti) qui sont bien loin d'être aussi viandeux que jadis, pour ne pas dire qu'ils sont désormais presque squelettiques.

Depuis la mort du père-fondateur, le parti est miné par les querelles intestines. Et force est de constater que, depuis trois décennies, les héritiers de Félix Houphouët-Boigny n'ont guère réussi à transformer son legs politique en un véritable facteur d'unité. Tout a véritablement commencé avec Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. À la mort de Félix Houphouët-Boigny, le 7 décembre 1993, Bédié, alors président de l'Assemblée nationale, invoque la Constitution pour prendre les rênes de l'État, écartant ainsi le Premier ministre Alassane Ouattara, qui gérait les affaires du pays pendant la maladie de celui que les Ivoiriens appellent affectueusement « Le Vieux ».

La fracture ne tardera pas à s'approfondir. Lors de la présidentielle de 1995, pour barrer la route à Alassane Ouattara, le camp de Bédié impose le concept d'« ivoirité », exigeant notamment que les deux parents d'un candidat soient nés en Côte d'Ivoire. Une disposition qui exclut de fait Ouattara de la compétition électorale.

À partir de là, le ver est dans le fruit. Les clivages politiques s'exacerbent, les rivalités s'enveniment et le PDCI, longtemps présenté comme le parti-État, commence à perdre de sa superbe. Affaibli politiquement, Henri Konan Bédié est finalement renversé, le 24 décembre 1999, par le premier coup d'État de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mené par le général Robert Guéï. Le vieux parti de l'éléphant ne s'en remettra jamais complètement.

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Les années suivantes ne feront qu'accentuer son déclin. Et lorsque Bédié disparaît en août 2023, c'est une nouvelle page qui se tourne. Celui qui était devenu, au fil du temps, l'une des principales figures tutélaires du parti, mais aussi l'un de ses soutiens politiques et financiers majeurs, emporte avec lui une partie de ce qui faisait encore tenir ensemble les différentes chapelles du PDCI-RDA.

Depuis, les choses sont allées de mal en pis pour le parti de l'éléphant. En témoignent les tensions internes et les batailles judiciaires qui secouent aujourd'hui le PDCI-RDA autour de son président, Tidjane Thiam. Car, loin d'avoir permis de recoller les morceaux, l'arrivée de Thiam à la tête du parti a ouvert un nouveau front. Sa présidence fait l'objet de plusieurs recours devant les tribunaux ivoiriens, portés par des militants et des cadres dissidents contestant notamment les conditions de son accession à la tête du parti.

Et comme si cela ne suffisait pas, le candidat du PDCI-RDA n'a pas pu se présenter à la présidentielle de 2025. Tidjane Thiam a en effet été exclu de l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, en raison de sa radiation de la liste électorale. Cette radiation était liée à son acquisition de la nationalité française en 1987. Dans cette adversité, le pouvoir en place ne semble d'ailleurs pas faire grand-chose pour pacifier la situation. Ce n'est certes pas son rôle, diront certains. Mais, au contraire, ses détracteurs l'accusent d'attiser les braises plutôt que de contribuer à les éteindre. Pour les adeptes de Machiavel, en politique, c'est de bonne guerre.

Certains vont même plus loin, accusant la justice ivoirienne d'être instrumentalisée par le pouvoir afin d'affaiblir davantage l'un des principaux partis d'opposition susceptibles de lui donner du fil à retordre. Une chose, en revanche, est certaine : pendant que les différents camps s'affrontent, c'est le PDCI-RDA qui continue de payer l'addition. Et les querelles sont loin d'être terminées. Hier encore, le parti de l'éléphant se retrouvait devant la justice, à la suite d'une requête introduite par une frange de ses militants contestant l'élection, en 2025, de Tidjane Thiam à la tête du parti.

Quelle que soit la décision qui sortira de ce nouveau feuilleton judiciaire, une chose paraît déjà acquise : c'est encore le PDCI-RDA -- ou ce qu'il en reste -- qui risque d'en sortir avec de nouvelles séquelles. L'éléphant, jadis imposant, n'est peut-être plus que l'ombre de lui-même. Et à force de tirer chacun sur un morceau de sa dépouille, ses héritiers pourraient bien finir par ne laisser que les os.