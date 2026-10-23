Congo-Kinshasa: Plus de 20 barrières et 15 cachots illégaux démantelés sur l'axe Fizi-Misisi au Sud-Kivu (Autorité)

23 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 20 barrières et 15 cachots illégaux ont été démantelés sur l'axe Fizi-centre-Misisi, dans le territoire de Fizi, au Sud-Kivu. Selon l'administrateur du territoire, Samy Badibanga qui rapporte les faits ce 22 octobre, cette mesure vise à mettre fin aux tracasseries et aux arrestations arbitraires attribuées à certains combattants Wazalendo.

Cette opération a été menée en concertation avec le coordonnateur des Wazalendo, Amuri Yakutumba, également appelé Yamouri Yakutumba, selon les déclarations de l'autorité territoriale.

Plus de 200 jeunes volontaires enregistrés

Samy Badibanga affirme également que plus de 200 jeunes volontaires se sont fait enregistrer pour rejoindre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

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D'après lui, les Wazalendo présents à Misisi ont participé à une parade organisée par les recruteurs. Ils auraient reçu des instructions les appelant à rejoindre les positions de combat dans les Hauts Plateaux de Fizi, notamment aux environs de Minembwe.

L'administrateur affirme que des éléments qu'il présente comme liés à Joseph Kabila sont engagés dans des combats contre l'armée congolaise dans cette zone.

Ces mesures interviennent dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes dans les Hauts Plateaux de Fizi, où les FARDC affrontent différents groupes armés.

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