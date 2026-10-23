Congo-Kinshasa: La recrudescence de l'insécurité à Bandundu inquiète la population

Les cas d'insécurité deviennent de plus en plus préoccupants à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Vols nocturnes, agressions et extorsions de biens se multiplient, semant la peur parmi les habitants. Le dernier cas en date a été enregistré dans la nuit de mardi à mercredi 21 octobre au quartier Office Face à cette situation, des voix s'élèvent pour réclamer un renforcement des mesures de sécurité afin de protéger les personnes et leurs biens.

Selon plusieurs témoignages, des malfaiteurs s'introduisent régulièrement dans des habitations en perçant les murs avant de s'emparer des biens de valeur de leurs occupants. Ces actes criminels visent aussi les conducteurs de taxi-motos, devenus des cibles privilégiées des bandits.

D'après les informations recueillies, certains motocyclistes seraient approchés par des individus mal intentionnés qui les droguent avant de leur ravir leurs motos. Cette forme de criminalité, de plus en plus signalée dans la ville, accentue le sentiment d'insécurité au sein de la population.

Le dernier cas en date a été enregistré dans la nuit de mardi à mercredi au quartier Office. Des inconnus ont pénétré dans une maison de commerce et emporté plusieurs marchandises, causant d'importantes pertes à son propriétaire.

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Face à la recrudescence de ces actes, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kwilu et député élu de Bandundu, Me Désiré Iyemvela Eminga, a exprimé sa vive préoccupation. Il appelle les services de sécurité à renforcer les patrouilles policières et à intensifier les opérations de terrain afin de démanteler les réseaux criminels qui opèrent dans la ville.

Pour l'élu provincial, une présence accrue des forces de l'ordre dans les quartiers sensibles pourrait contribuer à prévenir les actes de banditisme et à restaurer la confiance de la population.

De leur côté, les habitants de Bandundu espèrent des actions concrètes de la part des autorités compétentes. Ils demandent notamment un dispositif sécuritaire plus efficace, capable de dissuader les criminels et de garantir la quiétude publique.

Alors que l'insécurité continue de gagner du terrain, la population attend des réponses rapides et adaptées afin de pouvoir mener ses activités quotidiennes dans un climat serein et sécurisé.