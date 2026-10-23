Congo-Kinshasa: L'ONG BADILIKA alerte sur le recrutement et l'exploitation d'enfants par les groupes armés via les réseaux sociaux

L'ONG de lutte pour les droits humains BADIIKA, appelle le gouvernement congolais à renforcer la protection des enfants contre les violations facilitées par les technologies numériques en période de conflit armé. Cette organisation réagit à l'adoption, le 19 octobre 2026, de la résolution 2832 du Conseil de sécurité des Nations unies.

La résolution 2832, adoptée à l'unanimité, appelle les États à protéger les enfants touchés par les conflits armés contre les violations facilitées par les technologies numériques, notamment le recrutement par les groupes armés, le harcèlement et l'exploitation en ligne.

Elle encourage également le renforcement de l'éducation au numérique et la collecte de bonnes pratiques pour mieux prévenir ces abus et protéger les enfants.

Selon son coordonnateur, Kambale Nguka Patrick, les réseaux sociaux, les plateformes de messagerie, sont de plus en plus utilisés dans l'est de la République démocratique du Congo pour recruter, manipuler et exploiter des enfants au profit de groupes armés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Harcèlement et chantage en ligne

L'organisation affirme avoir documenté plusieurs cas de harcèlement numérique, de chantage en ligne et de recrutement d'enfants par l'intermédiaire de plateformes numériques.

Elle relève également la diffusion non consentie de contenus intimes, qui peut entrainer des conséquences psychologiques et sociales, notamment des traumatismes, une perte de confiance en soi et l'abandon des études.

« L'adoption de la résolution 2832 vient renforcer les mécanismes de protection déjà en place », estime Kambale Nguka Patrick.

L'organisation BADILIKA demande à l'UNICEF ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers de soutenir les initiatives de vulgarisation des textes juridiques protégeant les enfants. Elle plaide également pour une application effective de ces mesures, afin de mieux protéger les enfants contre les risques liés à l'utilisation des outils numériques dans les zones touchées par les conflits armés.