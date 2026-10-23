Congo-Kinshasa: Goma - Des femmes s'engagent à faire du dialogue un levier de paix et de cohésion sociale

« Nos paroles peuvent construire la paix : choisissons le dialogue, le respect et la tolérance. » C'est autour de ce message que des femmes et des jeunes se sont réunis mercredi 21 octobre à Goma, dans une journée d'échanges consacrée au rôle des femmes dans le rétablissement de la cohésion sociale et le renforcement de la résilience communautaire. Organisée par la plateforme Rien sans les femmes, cette rencontre visait à sensibiliser les participantes et les participants à leur responsabilité dans la promotion de la paix, du vivre-ensemble et de la prévention des conflits au sein des communautés.

Dans un contexte marqué par des tensions récurrentes et les conséquences des conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo, les organisatrices ont insisté sur la nécessité de promouvoir une culture du dialogue dès la base. Selon elles, la communication et l'écoute mutuelle doivent devenir les premiers réflexes face aux différends qui surgissent au sein des familles, des quartiers et des communautés.

Pour la plateforme Rien sans les femmes, la paix durable se construit au quotidien à travers des échanges respectueux et inclusifs. Cette approche a été développée par l'une des intervenantes, Maryline Kahindo Kivanzanga, membre de la Synergie des visionnaires engagés pour la paix.

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« Tout conflit ou tout problème se résout d'abord par la communication, au niveau communautaire. Et quand on parle du niveau communautaire, cela doit commencer dans nos quartiers. Nous n'allons pas nous limiter seulement aux droits de la femme, tout en oubliant l'aspect primordial qu'est la guérison des blessures intérieures résultant des conflits identitaires », a-t-elle expliqué.

Les échanges ont également permis de mettre en lumière l'importance de la guérison des traumatismes et du renforcement des liens sociaux comme conditions indispensables à la consolidation de la paix. Les participantes ont été encouragées à devenir des relais de dialogue et de tolérance dans leurs différents milieux de vie.

À travers cette initiative, la plateforme Rien sans les femmes entend promouvoir des communautés davantage attachées au dialogue sincère et à la recherche de solutions pacifiques. L'organisation mise particulièrement sur l'engagement des femmes et des jeunes du Nord-Kivu, qu'elle invite à jouer pleinement leur rôle d'acteurs de paix au sein de leurs familles, de leurs quartiers et de leurs espaces d'influence.

Pour les participantes, le choix des mots et des attitudes peut contribuer soit à attiser les tensions, soit à renforcer la cohésion sociale. Leur engagement est clair : faire du dialogue, du respect et de la tolérance des outils essentiels pour construire une paix durable.