Congo-Kinshasa: Ebola à Lubero - Deux structures sanitaires restent fermées à Alimbongo après la contamination de soignants

Deux structures sanitaires de la zone de santé d'Alimbongo, dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu, restent fermées à la suite de la confirmation de cas de maladie à virus Ebola parmi leur personnel. Il s'agit du Centre de santé de référence de Kitsombiro et du Centre de santé de Kasingiri, dont les agents sont en quarantaine depuis le 3 octobre, selon des sources sanitaires locales.

La fermeture de ces deux établissements a été prolongée après la confirmation, il y a deux jours, de deux nouveaux cas d'Ebola parmi les prestataires de santé placés en quarantaine.

Selon des sources du Bureau central de la zone de santé d'Alimbongo, plus de 50 prestataires de santé ont été en contact avec les neuf premiers cas confirmés dans les aires de santé de Kitsombiro et de Kasingiri.

La réouverture des deux structures et la levée de la quarantaine pour les agents concernés dépendront de l'évolution de la situation sanitaire et des résultats des analyses de laboratoire, précisent ces sources. Une période d'observation de 21 jours est prévue avant toute décision.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'administration militaire du territoire de Lubero confirme cette situation. Selon le colonel Kiwewa Mitela Alain, qui supervise la coordination territoriale de la riposte, plusieurs obstacles entravent les opérations contre Ebola dans la zone de santé d'Alimbongo.

Il cite notamment la résistance communautaire, le manque de moyens logistiques et financiers ainsi que l'occupation d'une partie de la zone par l'ex-AFC/M23, qui ralentit les interventions sur le terrain.

14 décès enregistrés à Alimbongo

Au 22 octobre, la zone de santé d'Alimbongo avait enregistré 19 cas d'Ebola, dont 14 décès, trois patients signalés comme évadés et deux malades encore actifs, selon les données communiquées. À l'échelle du territoire de Lubero, le bilan s'élevait à 304 cas.

L'arrivée de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'ONG International Medical Corps (IMC) suscite toutefois de nouveaux espoirs pour la riposte. Un centre de traitement Ebola est en cours de construction à Alimbongo, tandis que les capacités du personnel soignant sont renforcées, rapportent des sources sanitaires de la région.