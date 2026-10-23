Afrique: Clôture la 89e session de la CADHP - Les participants plaident pour la pleine jouissance des droits fondamentaux

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang a réaffirmé, à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 89e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), l'engagement du Sénégal en faveur du renforcement des mécanismes continentaux de protection des droits fondamentaux.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a présidé, le 21 octobre 2026, à Dakar, la cérémonie de clôture de la 89e session de la CADHP. Organisée du 12 au 21 octobre, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par le 45e anniversaire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le 40e anniversaire de la Commission.

«Coïncidant avec le 45e anniversaire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le 40e anniversaire de la Commission, cette session a permis de dresser un bilan positif des avancées réalisées en matière de protection et de promotion des droits humains sur le continent africain. Elle a également été l'occasion de réfléchir aux meilleurs moyens de relever les défis actuels et futurs qui entravent la pleine jouissance des droits fondamentaux par les populations africaines», souligne la communication du ministère des Affaires étrangères.

Instituée en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la CADHP contribue notamment à la diffusion des principes de la Charte, à l'interprétation de ses dispositions, à l'examen des rapports périodiques présentés par les États.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres