Sénégal: Commercialisation de l'arachide - Le gouvernement renforce le contrôle des flux

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, a donné des instructions, pour une meilleure sécurisation de la commercialisation de l'arachide, lors du Conseil interministériel, au titre de la campagne 2026-2027.

Le dispositif repose sur un renforcement de la traçabilité des flux, le contrôle du respect du prix plancher et une meilleure coordination avec les pays limitrophes. Le gouvernement entend également anticiper le financement de la campagne de production 2027-2028. Ces orientations sont issues du Conseil interministériel qui s'est tenu le 22 octobre.

La sécurisation de la filière arachidière constitue l'un des axes majeurs des décisions issues du Conseil interministériel. À ce titre, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô a demandé au ministre chargé du Commerce, en coordination avec les ministères concernés, de généraliser la lettre de voiture pour tout transport d'arachide. Ce document devra servir de pièce de traçabilité des flux entre les points de collecte, les huileries et les exportateurs.

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Le dispositif prévoit également un renforcement de la surveillance des zones de production et des axes menant aux frontières, en mobilisant les moyens existants des forces de défense et de sécurité. Les services régionaux du commerce sont appelés à veiller à l'application effective du prix plancher.

Anticiper sur la prochaine campagne

Au-delà des impératifs de contrôle et de régulation, le gouvernement mise sur une préparation anticipée de la campagne de production 2027-2028. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, en relation avec le ministre chargé des Finances sont appelés à arrêter le budget prévisionnel de la prochaine campagne. Parmi les orientations retenues figurent, l'intégration de l'assurance agricole dans les programmes publics d'intrants.