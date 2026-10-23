Maroc: Chambre des représentants - Le programme gouvernemental adopté à la majorité absolue

La Chambre des représentants a adopté à la majorité absolue, jeudi lors d'une séance plénière, le programme gouvernemental présenté par la Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, devant les deux Chambres du Parlement, conformément aux dispositions de l'article 88 de la Constitution.

Le programme a été adopté par 204 voix pour et 127 contre.

Par ce vote, la Chambre des représentants accorde sa confiance au nouveau gouvernement, en droite ligne de l'article 88 de la Constitution. Selon cet article, le gouvernement est investi après l'obtention de la confiance de la Chambre des représentants, exprimée par le vote à la majorité absolue de ses membres en faveur du programme du gouvernement.

A la suite de l'adoption de son programme par la Chambre des représentants, le nouvel Exécutif parachève ainsi les conditions constitutionnelles pour exercer ses prérogatives.

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En réponse aux interventions des groupes et du groupement parlementaires sur le programme gouvernemental, Mme El Mansouri a défendu un projet « nouveau et ambitieux », précisant que la « rupture » escomptée porte sur les méthodes de gestion et la mise en oeuvre des projets.

Abordant la formation de la majorité, la Cheffe du gouvernement a expliqué que la coalition entre les quatre partis repose sur la convergence et la complémentarité de leurs programmes électoraux, plutôt que sur la quête d'une majorité numérique.

Le programme gouvernemental a été élaboré consécutif à des débats et de travaux en commission, en tenant compte de l'expérience acquise au sein du gouvernement et d'un examen minutieux des dossiers permettant d'identifier les réalisations accomplies et les objectifs qui n'avaient pas été atteints comme prévu, a-t-elle précisé.

S'agissant de la relation avec l'opposition, Mme El Mansouri s'est dit disposée à dialoguer avec l'ensemble des formations politiques dans l'intérêt général, sur la base de l'écoute et du respect mutuels, rappelant que les divergences entre les projets de société n'empêchent nullement la poursuite des échanges.

En réponse aux observations relatives aux délais de mise en oeuvre du programme, elle a fait la distinction entre le programme gouvernemental, qui fixe les grandes orientations de l'action de l'Exécutif, la feuille de route et la Loi de finances, réaffirmant l'attachement du gouvernement à concrétiser, durant les cinq années de son mandat, les engagements pris devant les citoyens pendant la campagne électorale.

La Cheffe du gouvernement est revenue également sur le taux de participation aux élections, estimant que le rétablissement de la confiance des citoyens dans les partis politiques et les institutions élues est une responsabilité collective qui appelle, selon elle, un renouvellement du discours politique et une meilleure prise en compte des attentes des jeunes générations.

Appelant à un débat politique de meilleure qualité et à une écoute réciproque, Mme El Mansouri a conclu en soulignant que « les citoyens attendent des résultats et que le gouvernement sera au rendez-vous ».