Addis Ababa — « Le dialogue national éthiopien a jeté les bases d'un nouvel ordre politique entre le gouvernement et les citoyens », a déclaré le professeur Mesfin Araya, président de la Commission du dialogue national.

À l'issue de ses travaux, la Commission a tenu aujourd'hui une conférence de presse.

S'exprimant à cette occasion, le professeur Mesfin Araya a déclaré que la Commission du dialogue national éthiopien (ENDC) s'était acquittée de ses responsabilités en atteignant les principaux objectifs pour lesquels elle avait été créée.

Il a souligné que la Commission avait mené un vaste processus de dialogue fondé sur les intérêts et les aspirations de la population.

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L'institution s'est acquittée efficacement de ses fonctions, conformément à son mandat, en menant ce processus selon les principes de crédibilité et de participation inclusive, a précisé le président de la Commission.

Le professeur Mesfin a révélé que la Conférence de dialogue national avait réuni 4 000 participants, qui ont formulé 394 recommandations.

Soulignant que ce dialogue national s'était déroulé dans le respect des principes de crédibilité et de participation inclusive, il a déclaré que le fait d'engager des discussions sur les divergences constituait un grand pas en avant.

Il a expliqué que des recommandations utiles, servant de fondement à la construction de l'État et au développement d'un système démocratique, avaient été formulées.

Il a ajouté que ce processus avait jeté les bases permettant l'établissement d'un nouvel ordre politique entre le gouvernement et la population.

Exprimant sa gratitude envers toutes les parties prenantes qui ont contribué au succès du dialogue, le professeur Mesfin a indiqué que la documentation numérique et la transmission des recommandations seraient effectuées d'ici quelques mois.

Il a précisé que l'achèvement des tâches de documentation et d'archivage, la consignation rigoureuse des résultats et des enseignements tirés, ainsi que le transfert des informations et des documents figuraient parmi les prochaines tâches à accomplir.

Pour sa part, Hirut Gebreselassie, vice-présidente de la Commission du dialogue national éthiopien, a déclaré que ce dialogue s'était déroulé dans un esprit de consensus.

Elle a souligné que le dialogue national constituait un processus historique au cours duquel chacun avait apporté des idées utiles pour la construction de la nation et exprimé des points de vue constructifs en faveur du renforcement de la paix et de l'unité.

Mahmud Dirir, commissaire du Dialogue national éthiopien, a expliqué que les recommandations avaient été mises à la disposition des organes exécutifs, des régions et des administrations municipales.

Il a ajouté que ces recommandations avaient été consignées sous divers formats et qu'elles seraient mises à la disposition des chercheurs et du grand public.