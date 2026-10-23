Ethiopie: « Tsimdo », une entité sans fondement fondée sur la tromperie - Getachew Reda, conseiller du Premier ministre

Addis Ababa — Le groupe dit « Tsimdo » a démontré qu'il ne s'agissait que d'une façade sans fondement, dont l'objectif est d'induire le public en erreur par le biais d'une campagne de propagande orchestrée, a déclaré Getachew Reda, conseiller du Premier ministre pour les affaires de l'Afrique de l'Est.

S'exprimant aujourd'hui lors d'un forum politique de haut niveau organisé sous le thème « Unité ou trahison ? « Coalition anti-Éthiopie : quelle direction ? », il a souligné que le Tsimdo est un groupe dépourvu de toute capacité d'organisation.

Il a insisté sur le fait que ce groupe a été créé pour induire le public en erreur en diffusant sans relâche de la propagande.

Il a décrit ce groupe comme une entité désorganisée dont les activités se limitent à la diffusion de discours trompeurs visant à semer la confusion au sein de la population.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le conseiller a en outre expliqué que l'alliance que le TPLF, organisation illégale, a nouée avec diverses factions armées telles que le Fano et le Shene, ainsi qu'avec d'autres groupes, est avant tout une alliance fondée sur la haine et d'autres intérêts.

La position du gouvernement fédéral, quant à elle, vise à protéger les intérêts nationaux stratégiques et à limiter au maximum les dommages inutiles.

Ce forum, organisé conjointement par le Collège national de défense éthiopien et l'Institut des affaires étrangères