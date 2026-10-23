Afrique de l'Est: « La politique antagoniste de l'Érythrée menace la stabilité régionale », déclare le professeur Alemayehu

L'approche conflictuelle de l'Érythrée envers l'Éthiopie menace la sécurité régionale et sape les perspectives de paix, de coopération économique et d'intégration dans toute la Corne de l'Afrique, a souligné le professeur émérite d'origine éthiopienne Alemayehu G. Mariam.

Cet ancien professeur de l'Université d'État de Californie à San Bernardino a déclaré que les dirigeants érythréens considéraient l'Éthiopie comme un adversaire stratégique et estimaient que l'instabilité chez leur grand voisin était favorable à la survie de leur propre gouvernement.

« Comme ils ne peuvent pas vaincre militairement l'Éthiopie, leur meilleure stratégie consiste à déstabiliser ce pays par tous les moyens possibles », a-t-il déclaré à POA, décrivant ce qu'il a qualifié de stratégie d'Asmara à l'égard d'Addis-Abeba.

Le professeur Alemayehu a en outre précisé que les dirigeants érythréens considéraient que les divisions et les conflits internes de l'Éthiopie servaient leurs propres intérêts politiques.

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Il a ajouté que le régime de Shabia estimait que plus l'Éthiopie devenait instable, divisée et en proie à des conflits, plus le gouvernement érythréen s'en trouvait renforcé.

Il a ajouté que l'Érythrée soutenait des groupes armés hostiles à l'État éthiopien, en leur fournissant des armes et du matériel militaire, et en facilitant l'aide militaire provenant d'Égypte et du Soudan. Selon lui, cela s'inscrivait dans une stratégie plus large visant à affaiblir l'Éthiopie plutôt qu'à établir des relations bilatérales constructives.

En opposant les approches des deux pays, M. Alemayehu a déclaré que l'Éthiopie s'attachait à l'intégration économique régionale, à l'élargissement des marchés et à la prospérité partagée, tandis que l'attitude conflictuelle de l'Érythrée faisait obstacle aux opportunités de coopération et de développement dans toute la Corne de l'Afrique.

Il a également critiqué le système politique interne de l'Érythrée, le qualifiant d'autoritaire et axé sur le maintien du pouvoir du gouvernement au pouvoir.

L'absence de dirigeants nationaux élus, la répression politique et l'exode continu des jeunes, a-t-il fait valoir, ont imposé un coût considérable à la société érythréenne et contribué à l'instabilité régionale.

En matière de sécurité, le professeur Alemayehu a déclaré que des troupes érythréennes avaient pénétré sur le territoire éthiopien, citant comme preuves des images satellites et des enregistrements vidéo réalisés au sol. Il a fait valoir que les appels internationaux demandant à l'Érythrée de respecter la souveraineté de l'Éthiopie n'avaient pas suffisamment résolu le problème.

Il a ajouté que l'Érythrée soutenait des groupes armés hostiles à l'État éthiopien, en leur fournissant des armes et du matériel militaire, et en facilitant l'aide militaire provenant d'Égypte et du Soudan. Il a déclaré que cela reflétait une stratégie plus large visant à affaiblir l'Éthiopie plutôt qu'à établir des relations bilatérales constructives.

En opposant les approches des deux pays, M. Alemayehu a déclaré que l'Éthiopie s'attachait à l'intégration économique régionale, à l'élargissement des marchés et à la prospérité partagée, tandis que l'attitude conflictuelle de l'Érythrée faisait obstacle aux opportunités de coopération et de développement dans toute la Corne de l'Afrique.

Il a également critiqué le système politique interne de l'Érythrée, le qualifiant d'autoritaire et axé sur le maintien du pouvoir du gouvernement au pouvoir.

L'absence de dirigeants nationaux élus, la répression politique et l'exode continu des jeunes, a-t-il fait valoir, ont imposé un coût considérable à la société érythréenne et contribué à l'instabilité régionale.

En matière de sécurité, le professeur Alemayehu a déclaré que des troupes érythréennes avaient pénétré sur le territoire éthiopien, citant comme preuves des images satellites et des enregistrements vidéo réalisés au sol. Il a fait valoir que les appels internationaux demandant à l'Érythrée de respecter la souveraineté de l'Éthiopie n'avaient pas suffisamment résolu le problème.

Il a appelé l'Éthiopie à réagir fermement face à la poursuite des incursions militaires et au soutien apporté aux groupes armés opérant contre l'Éthiopie.

Alemayehu a également qualifié le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) de « mandataire » par l'intermédiaire duquel l'Érythrée avait cherché à exercer une pression sur l'Éthiopie. Il a fait valoir que l'affaiblissement de ce groupe avait limité la capacité d'Asmara à déstabiliser son voisin.

« Si l'Érythrée poursuit ses incursions militaires en Éthiopie, l'Éthiopie aura le droit de se défendre », a-t-il déclaré.

Il a en outre fait valoir qu'une telle riposte pourrait inclure ce qu'il a qualifié de « légitime défense anticipée » ainsi que la création éventuelle d'une zone de sécurité ou d'une zone tampon à l'intérieur de l'Érythrée afin d'empêcher de nouvelles attaques transfrontalières.

Concernant l'avenir politique de l'Érythrée, le professeur Alemayehu a déclaré que le changement pourrait venir de l'intérieur du pays ou résulter de pressions extérieures.

Il a affirmé que la poursuite de la confrontation avec l'Éthiopie resterait un obstacle à une paix durable et à la coopération régionale.