Centrafrique: Libérés, la sous-préfète de Bambouti et les deux agents de l'ANE reçus par le président

En Centrafrique, après onze mois de captivité, la sous-préfète de Bambouti et deux agents de l'Autorité nationale des élections (ANE) ont enfin retrouvé la liberté. Enlevés le 28 décembre 2025, jour des élections générales, par des miliciens du groupe Azandé Ani Kpi Gbé, dans le Haut-Mbomou, ils ont été libérés le 18 octobre 2026, au terme de plusieurs mois de médiation. Arrivés à Bangui, les trois anciens otages ont été reçus par les plus hautes autorités du pays.

À peine descendus de l'avion, les trois anciens otages de Bambouti ont été accueillis par des membres du gouvernement et une équipe de l'Autorité nationale des élections. Direction ensuite l'Assemblée nationale, où ils été reçus par le président de l'institution, avant d'être conduits au palais présidentiel.

La sous-préfète de Bambouti, Koumba Ndiaye, et les deux agents recenseurs de l'ANE, Dieu-Béni Endjitonguele et Naomie Topien, ont été reçus par le président Faustin-Archange Touadéra. Après dix mois de captivité dans la brousse, les trois rescapés ont exprimé leur gratitude aux autorités et à tous ceux qui ont contribué à leur libération. Le soulagement est immense après cette longue épreuve.

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Le chef de l'État a salué la mobilisation de l'Église catholique, des députés du Haut-Mbomou et de la Minusca. Il s'est également félicité de la libération des trois otages sans versement de rançon et a appelé à privilégier la paix et le dialogue avec les groupes armés.

Pour les autorités centrafricaines, cette libération nourrit l'espoir d'un retour durable à la paix dans le Haut-Mbomou. En attendant de retrouver leurs proches, les trois anciens otages ont été pris en charge à l'hôpital général de Bangui pour des examens médicaux.