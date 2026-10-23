Madagascar: Michaël Randrianirina exige que ses ministres présentent publiquement leur stratégie anticorruption

Le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a demandé à tous les ministres qu'ils présentent publiquement aux Malgaches leur stratégie de lutte contre la corruption. L'annonce intervient en plein scandale autour d'onze détenus chinois qui seraient sortis illégalement de prison.

Selon l'injonction de Michaël Randrianirina à son gouvernement, exprimée en Conseil des ministres., chaque ministre devra passer à la télévision nationale et présenter son programme, sa stratégie contre la corruption et les grands projets de son ministère.

Les citoyens devraient pouvoir intervenir pendant ces émissions pour poser des questions et faire des propositions.

L'annonce tombe en pleine polémique. Onze détenus chinois avaient été exfiltrés de leur prison en toute illégalité. Selon la ministre de la Justice, quatre ont déjà quitté le pays, sept sont toujours recherchés.

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Reste à savoir qui a autorisé leur sortie. La ministre de la Justice Fanirsoa Enairvo et le syndicat des agents pénitentiaires s'accusent mutuellement. Les détenus auraient proposé plusieurs milliards d'ariary (plusieurs centaines de milliers d'euros) pour sortir de prison.

Le directeur de la prison a été suspendu et 15 agents pénitenciers considérés comme complices ont été placées en garde à vue. La Chine s'est dit prête à soutenir l'enquête.

Madagascar s'est pourtant dotée d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption pour la période 2025-2030. Mais le pays recule dans le classement de Transparency International : 148e sur 182 en 2025, huit places de moins que l'année précédente.