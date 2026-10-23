Mauritanie: Des ONG marchent dans les rues de Nouakchott pour sensibiliser et dépister les cancers féminins

23 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Moussa Barry

En Mauritanie, le cancer emporte chaque année des centaines de vies. Pour briser le tabou, des ONG et des acteurs de la société civile ont organisé jeudi 23 octobre à Nouakchott une marche de sensibilisation, couplée à une journée de dépistage gratuit. L'initiative était portée par l'ONG Sauvons une Vie, qui veut pousser les femmes à se faire dépister à temps. Elles étaient des centaines à répondre à l'appel, à l'occasion de l'octobre rose.

Tous les marcheurs marchent casquettes sur la tête et banderole en main sur laquelle on pouvait lire des messages de lutte contre le cancer et d'appel au dépistage. Les présents ont parcouru des centaines de mètres avant de regagner le lieu où s'est tenue la journée de dépistage. L'objectif est de briser le tabou et d'encourager les femmes à se faire dépister.

« En Mauritanie, nous n'avons pas assez d'informations sur cette maladie, déplore Moussa Ndiaye, le cofondateur de l'ONG Sauvons une vie. On fait de la sensibilisation chaque année, essayer de faire comprendre à la population les dégâts qui cause le cancer. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cause du manque d'infrastructures sanitaires solides et du coût élevé de la prise en charge de cette maladie, Hawa Ba, membre de la société civile, estime que seul le dépistage peut sauver davantage de femmes : « On a un problème d'infrastructure pour soigner, mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, on peut sensibiliser les femmes, leur apprendre à connaître leur corps, les informer sur le cancer du sein et aussi les aider à dépister à temps. »

Guérie du cancer après une longue et douloureuse épreuve, Haouwa Mamadou Dieng appelle aujourd'hui les femmes à se faire dépister : « À l'hôpital, lorsqu'on m'a annoncé que suis atteint du cancer, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais mourir. Dieu merci, je suis guérie, même si mon sein a été coupé. Donc cette expérience m'encourage à demander aux femmes de se faire dépister. Plus tôt on découvre le cancer, plus on a de chances d'être guérie. »

En Mauritanie, plus de 840 femmes ont été dépistées du cancer, dont quelque 400 cas mortels en 2024, selon l'OMS.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.