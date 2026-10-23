Togo: Adoption du collectif budgétaire

Réuni jeudi le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de finances rectificative et le budget 2027.

Face aux tensions géopolitiques, à la hausse des prix des hydrocarbures et au ralentissement attendu de la croissance mondiale, le budget 2026 est légèrement révisé, à 2 744,2 milliards de Fcfa contre 2 751,5 milliards initialement (-0,3 %). Le déficit prévisionnel atteint 247,6 milliards, soit 3,4 % du PIB.

Ces ajustements visent à atténuer l'impact de la flambée des carburants sur les ménages, à réorienter des ressources vers la lutte contre le terrorisme et à mobiliser davantage de financements extérieurs.

Le projet de budget 2027 s'équilibre à 2 684,1 milliards, en recul de 2,5 % par rapport à 2026, principalement en raison du contexte international.

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Les investissements consacrés à la Feuille de route gouvernementale 2026-2031 s'élèvent à 490 milliards, répartis entre les axes « Protéger » (227,2 milliards), « Transformer » (143,5 milliards), « Rassembler » (97 milliards) et des programmes transversaux (22,4 milliards).

Sécurité, cohésion sociale, transformation économique, accès aux services de base et emploi figurent parmi les priorités. Le gouvernement entend aussi renforcer la discipline budgétaire, la mobilisation des recettes et la transparence.