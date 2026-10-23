Afrique: Le Tchad appelle à une enquête après une frappe de drone meurtrière à la frontière avec le Soudan

23 Octobre 2026
Radio France Internationale

Le gouvernement tchadien demande l'ouverture d'une enquête après une frappe de drone à la frontière entre le Tchad et le Soudan qui a fait au moins quatre morts en début de semaine, dans le nord-est du pays. Le porte-parole du gouvernement dément toute implication de l'armée tchadienne, indiquant que l'origine de la frappe reste à déterminer.

Selon le représentant du gouvernement dans la province tchadienne de Wadi Fira, quatre personnes ont été tuées dans une frappe de drone lundi 19 octobre à Bamina, une localité frontalière du Soudan. Quatorze blessés ont également été admis à l'hôpital.

L'attaque n'a pas été revendiquée et le gouvernement a demandé une enquête pour en déterminer l'origine.

Côté soudanais, la société civile indique cinq morts - trois réfugiés soudanais et deux bénévoles appartenant aux cellules d'urgence, un réseau d'entraide communautaire.

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La guerre au Soudan, qui oppose l'armée soudanaise aux paramilitaires des Forces de soutien rapide, déborde régulièrement sur le territoire tchadien. Selon une source locale, des drones prennent régulièrement pour cible des véhicules tout-terrain qui quittent le Soudan pour rejoindre le Tchad.

En mai dernier, une attaque de drone avait frappé la ville frontalière de Tiné, causant la mort d'au moins 14 personnes.

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