Afrique de l'Ouest: Une essayiste érige la commande publique en instrument de promotion du bien-être des citoyens

Dakar — La spécialiste du management des organisations Awa Ndoye a présenté son livre intitulé "Externalisation des marchés publics" (Éditions Mercury, 2026) comme sa contribution à une démarche visant à faire de la commande publique un outil de promotion du bien-être des Sénégalais et des citoyens des autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

"La vision de cet ouvrage est claire : faire de la commande publique un véritable levier de performance au service de la transformation économique et du bien-être de nos populations, au Sénégal comme dans les autres pays de l'UEMOA", a expliqué Mme Ndoye lors d'une séance de présentation de l'ouvrage.

Le livre (239 pages) est préfacé par le président de la Commission de l'UEMOA et ancien ministre, Abdoulaye Diop. Il comporte une postface signée par Saër Niang, l'ex-directeur général de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) du Sénégal.

Awa Ndoye a acquis une expérience de vingt-huit années dans le secteur privé notamment.

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"La commande publique n'est pas une simple fonction administrative, elle mobilise des ressources considérables et conditionne la qualité, les délais et l'efficacité de la mise en oeuvre des politiques publiques", a-t-elle souligné lors de la séance de présentation de son livre, jeudi, à Dakar.

Les huit États membres de l'UEMOA, dont le Sénégal, doivent encore faire des efforts en matière d'administration de la commande publique, s'ils veulent l'ériger en instrument de développement économique et de promotion du bien-être de leurs citoyens, selon l'auteure.

"Nous pouvons faire mieux dans l'utilisation des ressources publiques et dans la réalisation de nos projets [...] Cette conviction est au coeur de cet ouvrage", a-t-elle dit en présentant au public le livre consacré à la fonction d'achat et à d'autres dimensions de la commande publique.

Des progrès ont été faits, des limites persistantes relevées

Awa Ndoye considère cette fonction-là comme un levier stratégique de performance de l'action publique.

"L'exercice de mes fonctions de responsable de l'administration et du patrimoine de l'UEMOA m'a permis de comprendre davantage que la fonction d'achat mobilise plusieurs services et expertises. Les achats sont au début et à la fin de la commande publique. Leur organisation est donc déterminante", a-t-elle souligné.

Au Sénégal, 1 594 milliards de francs CFA ont été dépensés dans l'exécution de 4 131 marchés publics en 2024, un montant équivalant 20 % du budget de l'État, a indiqué l'auteure du livre "Externalisation des marchés publics", sur la base de données de l'ARCOP et de l'UEMOA.

Le taux de conformité des marchés en question avec la règlementation de la commande publique était de 48 %, a-t-elle signalé en citant un rapport de la Commission de l'UEMOA.

Awa Ndoye consacre une partie de son livre à l'évolution de la passation des marchés publics dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle s'appesantit sur le Sénégal en dressant un bilan des réformes menées au cours des dix dernières années en matière de commande publique.

Des progrès ont été faits et des limites persistantes relevées, a-t-elle signalé.

Dans une autre partie de son livre, Awa Ndoye s'interroge sur l'externalisation de la passation des marchés publics - le sujet à proprement parler de l'ouvrage. Elle analyse les limites du système actuel, montre comment l'externalisation, lorsqu'elle est bien encadrée, peut professionnaliser la commande publique, réduire les délais, renforcer la transparence et sécuriser les procédures.

Une expertise, un parcours professionnel et un engagement intellectuel à saluer

Externaliser ne signifie pas transférer la responsabilité de l'État, a précisé Mme Ndoye.

Le dernier chapitre de son livre est consacré à l'organisation de la procédure d'externalisation de la commande publique.

Awa Ndoye aborde un sujet très important, celui de la modernisation de l'administration et de l'amélioration de la performance de l'action publique, a observé Pape Amadou Guèye en intervenant à la séance de présentation du livre au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.

Il salue la volonté de Mme Ndoye de mettre son expertise au service du débat public et de partager une expérience acquise au Sénégal et à l'étranger.

Aïssatou Lam, la représentante par intérim de l'UEMOA au Sénégal, pense que le livre a le mérite de placer au coeur du débat public une préoccupation majeure. "La publication de cet ouvrage est d'autant plus significative qu'elle survient dans un contexte où nos États sont appelés à répondre à des besoins croissants, tout en veillant à la maîtrise des ressources publiques et à l'amélioration continue de la qualité des services rendus aux populations", a souligné Mme Lam.

"Il y a, dans cet ouvrage, une expertise, un parcours professionnel, une connaissance des réalités de la commande publique et un engagement intellectuel qui méritent d'être salués", a-t-elle ajouté.