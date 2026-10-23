Madagascar: Trafic de tortues - Un Tanzanien arrêté à Ivato

Un ressortissant tanzanien, soupçonné d'être l'un des principaux organisateurs du trafic de tortues malgaches vers l'étranger, a été arrêté le 17 octobre à l'aéroport international d'Ivato. Recherché depuis 1 an, il serait impliqué dans plusieurs affaires majeures de trafic de tortues, selon une source au sein du ministère de l'Environnement.

L'homme aurait déjà été cité dans deux affaires en 2025. La première portait sur la saisie de 1 552 tortues dans la région Menabe, tandis que la seconde concernait 766 tortues découvertes dans la région Boeny. Son implication présumée dans ces deux dossiers avait conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Son arrivée à Antananarivo, à sa descente d'avion le 17 octobre, a ainsi permis aux Forces de l'ordre de procéder à son arrestation.

Après son interpellation, le suspect a été conduit au service de lutte contre la corruption du ministère de l'Environnement pour les besoins de l'enquête. Présenté au Pôle anticorruption (PAC) le mardi 21 octobre, il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès, sur décision du tribunal.