Madagascar: Liste électorale - La CENI se rapproche des fonctionnaires

Afin de faciliter l'inscription des fonctionnaires sur la liste électorale, la Commission électorale de district (CED) de Mahajanga se rend directement auprès des administrations publiques locales. Mardi dernier, le personnel de la région Boeny, préalablement sensibilisé, a ainsi pu s'inscrire dans la salle de réunion du bloc administratif à Ampisikina, sans avoir à se déplacer vers un autre site.

« Cette démarche de proximité vise à faciliter l'inscription des agents publics sur la liste électorale. L'opération d'arrêtage provisoire est prévue le 25 novembre. Une nouvelle liste sera publiée en janvier 2027. Nous ne pouvons pas encore fournir de chiffres, car l'opération n'est pas terminée », a expliqué Saïd Jaffar, président de la CED de Mahajanga.

Lors de la visite de la délégation de la CED à son bureau à Ampisikina, mardi, la secrétaire générale de la région Boeny, Harinarivo Ida Jacqueline Rakotonirina, a salué cette initiative qui rapproche le processus électoral des fonctionnaires et facilite leur participation.

La campagne de mise à jour de la liste électorale se poursuit jusqu'au

25 novembre. Après la région Boeny, la CED de Mahajanga prévoit de poursuivre cette démarche auprès d'autres administrations publiques.