Congo-Kinshasa: Le Gouvernement honore la mémoire et le combat patriotique de Miguel Masaisai !

Didier Budimbu, Ministre des Sports et Loisirs, a représenté le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 22 octobre 2026, aux obsèques du cycliste congolais Miguel Massai, organisées au Centre Universitaire Hospitalier du Cinquantenaire, à Kinshasa. Une cérémonie empreinte d'émotion, consacrée à la mémoire de ce sportif engagé qui avait fait de son vélo un instrument de plaidoyer pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et pour la solidarité entre les peuples africains.

Dans son hommage, le Ministre des Sports et Loisirs a salué le courage, le patriotisme et la détermination de cet ambassadeur de la paix, dont l'engagement citoyen a transcendé les frontières du sport. Face à la guerre et aux violences qui endeuillent l'Est de la RDC, Miguel Massai avait choisi une voie pacifique pour faire entendre la voix des populations meurtries et sensibiliser l'opinion africaine et internationale à la nécessité de restaurer durablement la paix.

Plutôt que de recourir aux armes, ce cycliste congolais avait décidé de mettre sa passion et son expérience sportive au service d'une noble cause : parcourir plusieurs territoires à vélo pour porter un message d'unité nationale, de cohésion sociale et de fraternité africaine. Son ambition était notamment de rallier Rabat, au Maroc, où l'aboutissement de son périple était envisagé le 20 novembre 2026.

« Son vélo était son instrument de plaidoyer, la route était son espace d'expression et la paix était son idéal », a souligné le Ministre Didier Budimbu, rappelant la portée symbolique de cette initiative citoyenne.

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Au fil de son parcours, notamment à travers les espaces du Kasaï et du Katanga, Miguel Massai avait suscité un remarquable élan de solidarité. Des familles, des jeunes et des communautés locales s'étaient mobilisés pour l'encourager, l'accueillir et lui apporter leur soutien. Ces gestes, parfois aussi simples qu'un verre d'eau offert au passage du cycliste, traduisaient l'adhésion populaire à son message de paix et à son combat pour l'unité de la nation congolaise.

Au-delà de son engagement patriotique, Miguel Massai incarnait une conception du cyclisme fondée sur l'endurance, le dépassement de soi et la capacité du sport à rapprocher les communautés. Son parcours de cycliste, marqué par la pratique des longues distances et les défis physiques inhérents à ses expéditions, avait progressivement pris une dimension citoyenne et panafricaine. En faisant de la route son principal terrain d'expression, il avait donné à sa discipline sportive une vocation diplomatique et humanitaire, démontrant que le sport pouvait également contribuer à la sensibilisation des peuples et à la promotion du vivre-ensemble.

Malheureusement, cette aventure porteuse d'espoir a été brutalement interrompue par un tragique accident, empêchant le cycliste congolais d'atteindre sa destination finale. Une disparition qui constitue une perte pour le mouvement sportif national et pour tous ceux qui partageaient son idéal d'une Afrique unie, solidaire et pacifique.

Devant la famille biologique du défunt, ses proches et les différentes personnalités présentes notamment le Ministre de la Communication et Médias - Porte-parole du Gouvernement, le Ministre Didier Budimbu a insisté sur la nécessité de préserver l'héritage moral de Miguel Massai et de poursuivre son combat pour la paix.

« Miguel pédalait pour la paix. Il s'est arrêté en pleine route, mais son combat pour la paix, lui, ne doit pas s'arrêter », a-t-il déclaré, tout en encourageant la jeunesse congolaise à s'approprier cette initiative afin que son message puisse continuer à résonner au-delà des frontières nationales.

Pour le représentant du Chef de l'État, l'engagement de ce cycliste rappelle que la construction de la paix ne relève pas exclusivement de la responsabilité des dirigeants politiques, des diplomates ou des institutions internationales. Elle constitue également un devoir citoyen auquel les sportifs, les jeunes et l'ensemble des forces vives de la société peuvent contribuer.

Au nom du Président de la République, le Ministre des Sports et Loisirs a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, saluant la mémoire d'un compatriote dont le courage, la détermination et l'idéal continueront d'inspirer les générations présentes et futures.

« Miguel n'a pas vécu inutilement. Son engagement, son courage et son idéal continuent d'inspirer celles et ceux qui croient en une Afrique de paix, de solidarité et d'espérance », a-t-il conclu, avant de formuler le voeu de voir se perpétuer le rêve d'une Afrique unie et pacifique.

A travers cet hommage national, la disparition de Miguel Massai rappelle la contribution du sport à la promotion de la paix, de la cohésion nationale et du rayonnement de la RDC. Son périple inachevé laisse désormais à la jeunesse congolaise un message fort : la paix demeure un idéal collectif qui mérite d'être défendu avec courage, persévérance et détermination.