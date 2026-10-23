Afrique Centrale: Biennale de Luanda - Félix Tshisekedi plaide pour la mise en place d'une Coalition africaine autour de la sécurité hydrique

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé, hier, jeudi 22 octobre 2026, à la cérémonie officielle manquant l'ouverture de la 4ème Biennale de Luanda. Il s'agit d'un forum panafricain de haut niveau dédié à la promotion de la culture de la paix et de la non-violence. Placé sous le thème : « Renforcement de la gouvernance de l'eau en Afrique comme instrument de prévention, médiation et résolution de conflits », ce forum de haut niveau est organisé conjointement par le Gouvernement angolais, l'Union africaine (UA) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Dans son intervention, au seuil des assises, le Président congolais Félix Tshisekedi a formulé une exhortation pressante en faveur d'une vision régionale réaliste face aux enjeux de développement, soulignant la nécessité de la mise en place urgente d'une Coalition africaine autour de la sécurité hydrique.

« Une gouvernance équitable de l'eau peut contribuer à prévenir les conflits et donner à la paix des fondements durables », a déclaré le Président de la République.

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Plus loin, le Chef de l'État a proposé de donner une nouvelle dimension à la « Coalition africaine pour la sécurité hydrique », dont il avait appelé à la constitution en juillet dernier à N'Djamena, au Tchad, en y intégrant la prévention des crises et la médiation.

Paix en RDC

Par ailleurs, face à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Chef de l'État a insisté sur le respect de la souveraineté du pays, de son intégrité territoriale et de la sécurité des populations civiles.

Dans un élan de vision, le Chef de l'État a réaffirmé la position de la République démocratique du Congo s'agissant des éventuels projets de transfert des eaux du fleuve Congo vers d'autres bassins. Il a rappelé qu'aucun engagement ne saurait être envisagé en dehors du respect de la Constitution et des lois nationales, sans consultation préalable du peuple congolais par référendum ni garanties scientifiques rigoureuses permettant de préserver les intérêts du pays et les équilibres écologiques. « L'eau nous relie. À nous de faire de ce lien une force de paix pour l'Afrique », a conclu le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Il y a lieu de noter que cette participation du Chef de l'Etat à la 4ème Biennale de Luanda traduit non seulement la vitalité diplomatique de la RDC, mais aussi elle s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Kinshasa en faveur de la culture de la paix et de la coopération régionale pour une gestion durable des ressources en eau du continent.