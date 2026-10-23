Le Directeur Général de l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP), Juan Ted Beleshayi Kasanda, a procédé, ce mercredi 21 octobre 2026, à la remise des certificats aux 55 inspecteurs de l'institution, au terme de leur formation de renforcement des capacités. Organisée à la salle Kertel Suites, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, cette cérémonie, placée sous le patronage du ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises (PME), Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo, marque une nouvelle étape dans le renforcement des capacités opérationnelles de l'établissement chargé de veiller au respect des règles régissant la sous-traitance en République Démocratique du Congo.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil d'administration, Fely Samuna, du Directeur général adjoint, Ramazani Mwarabu, des membres du Conseil d'administration ainsi que des cadres et agents de l'établissement.

Prenant la parole à cette occasion, le Directeur Général de l'ARSP, Juan Ted Beleshayi Kasanda, a félicité les récipiendaires pour leur parcours et les compétences acquises. Il a souligné que cette initiative s'inscrit dans la volonté de doter l'institution de ressources humaines plus qualifiées, rigoureuses et efficaces, avant de rappeler aux inspecteurs leur responsabilité dans la protection de la souveraineté économique nationale.

Le numéro un de l'organe de régulation a exhorté les nouveaux inspecteurs à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et d'intégrité dans l'exercice de leurs fonctions. Il les a notamment appelés à résister à toute forme de corruption et de pression, afin de contribuer à l'application effective de la législation et à la réalisation des objectifs de développement économique portés par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est avec fierté et un profond sens des responsabilités que je prends la parole à l'occasion de la remise des certificats sanctionnant la formation de nos inspecteurs. Cette cérémonie marque une étape importante dans la professionnalisation de notre institution et dans la transformation des méthodes de contrôle de la sous-traitance dans le secteur privé en République Démocratique du Congo », a déclaré Juan Ted Beleshayi Kasanda.

Dans la continuité de son intervention, le patron de l'ARSP a indiqué que les inspecteurs disposent désormais des outils nécessaires pour détecter et constater les manquements à la législation, dans le strict respect des procédures prévues par la loi. Il les a invités à accomplir leurs missions avec impartialité et rigueur, en s'appuyant sur trois valeurs essentielles : le professionnalisme, l'intégrité et la pédagogie.

Dans le même élan, le Directeur Général a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en lui à la tête de l'ARSP.

Intervenant à son tour, le Ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises, Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo, a salué l'initiative du comité Directeur de l'ARSP et félicité les inspecteurs pour leur parcours. Il a également rendu hommage au Chef de l'État et à la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, soulignant la nécessité de traduire les réformes engagées en résultats concrets au bénéfice de l'économie nationale.

Pour le Directeur général de l'ARSP, la crédibilité des inspecteurs dépendra notamment de la précision de leurs connaissances, de la qualité de leurs rapports, de leur impartialité et du respect scrupuleux des procédures en vigueur.

« Vous représentez l'ARSP sur le terrain. Votre crédibilité dépendra de la précision de vos connaissances, de la qualité de vos rapports, de votre impartialité et de votre respect scrupuleux des procédures. L'ARSP attend beaucoup de vous, mais les entrepreneurs congolais, notre pays et le Chef de l'État attendent davantage encore. Exercez vos missions avec fierté, mais aussi avec mesure. Respectez la législation et contribuez à bâtir une économie plus juste et plus inclusive », a-t-il exhorté.

A travers la certification de ces 55 inspecteurs, l'ARSP entend améliorer l'efficacité de ses contrôles sur le terrain, consolider la transparence et veiller à l'application des règles de sous-traitance, notamment celles qui favorisent l'accès des entreprises congolaises aux marchés.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de réforme de l'institution, qui vise à faire de la sous-traitance un levier de souveraineté économique, de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat national.