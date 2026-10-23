Face à la création annoncée du Front pour la Refondation de la Nation (FRN), le VPM honoraire à la Justice, Célestin Tunda Ya Kasende, et son parti, la Convention pour les Nouvelles Valeurs (CNV), montent au créneau. Dans une déclaration politique rendue publique le 22 octobre 2026 à Kinshasa, ils condamnent fermement cette initiative endossée par l'ancien Président Joseph Kabila, qu'ils considèrent comme une menace pour la stabilité du pays et la cohésion nationale.

Pour cette formation politique, la RDC, déjà meurtrie par des décennies de conflits armés, de massacres de populations et de pillages de ses ressources naturelles, ne peut se permettre de replonger dans un nouveau cycle de violences.

Tout en réaffirmant leur soutien au Président Félix-Antoine Tshisekedi, Célestin Tunda Ya Kasende et la CNV appellent les Congolais à dépasser la peur, l'indifférence et les divisions pour faire bloc derrière les institutions et défendre la souveraineté nationale. Ils insistent également sur la nécessité d'un réarmement moral et d'une mobilisation citoyenne face aux menaces qui pèsent sur le pays. Pour la CNV, l'heure est à la responsabilité patriotique : préserver la paix, protéger les richesses nationales et oeuvrer à la reconstruction de la RDC afin que son peuple ne soit plus condamné à revivre les blessures de la guerre.

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