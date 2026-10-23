Madagascar: Refondation - Un régime fragilisé par une guerre intestine

Un an seulement après son accession au pouvoir, le colonel Michaël Randrianirina affirme publiquement que les menaces viennent de l'intérieur.

L'intérêt personnel prime au détriment du patriotisme et de l'intérêt de la population. C'est l'image qui ressort des dernières révélations faites par le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina. Dimanche dernier, lors d'un culte organisé à Iavoloha, l'homme fort du pays a évoqué un projet de coup d'État visant à renverser son régime.

Si, au début de son mandat, il avait accusé les partisans de l'ancien régime et les anciens collaborateurs de l'ex-président Andry Rajoelina de fomenter des actes de déstabilisation, désormais, un an seulement après son accession au pouvoir, l'officier du CAPSAT affirme publiquement que les menaces viennent de l'intérieur. « Ce sont des gens parmi mes proches collaborateurs. Des personnes que je côtoie régulièrement », a-t-il annoncé. Pour l'heure, le locataire d'Iavoloha joue la carte de la discrétion quant à l'identité de ces « traîtres » au sein de son régime.

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Les observateurs se demandent toutefois pourquoi aucune sanction n'a été prise et aucun limogeage n'a été décidé. Pourquoi le chef de l'État continue-t-il de maintenir ces gens dans son entourage malgré les risques ? À moins que le PRRM ne fasse l'objet de chantages et/ou de menaces. Après cette déclaration, les délations et les accusations gratuites et sans preuve vont bon train sur les réseaux sociaux entre les partisans du pouvoir en place.

Guéguerres

En tout cas, cette révélation du colonel Michaël Randrianirina prouve que ce régime de la Refondation est fragilisé par une guerre intestine et des dissensions internes. Auparavant, les conflits avaient opposé les jeunes militants de la Génération Z aux anciens collaborateurs du régime Volomboasary, que l'on qualifie de Forongony. Désormais, les guéguerres touchent jusqu'à la plus haute sphère de l'État. À entendre le PRRM, il serait même question de recourir à des pratiques occultes visant à lui nuire physiquement.

Des interrogations se posent désormais sur la solidarité entre les 5 officiers qui dirigent le pays. Sont-ils encore en bons termes ? Même au niveau du gouvernement, la tension est palpable depuis l'extérieur. Citons, par exemple, le bras de fer entre le ministre des Transports et de la Météorologie et le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers lors de la gestion du déplacement des transporteurs du Fasan'ny Karana vers la gare routière d'Amoronankona.

Depuis le début de la Refondation, plusieurs cas similaires s'apparentant à des discordes flagrantes ont été relevés. Pas plus tard que cette semaine, c'est le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, en personne, qui a réclamé un remaniement visant à mettre à la porte tous les ministres inefficaces et autres responsables étatiques incompétents.

Parmi les incidents ayant marqué ce régime figurent aussi les attaques verbales par médias interposés entre le président national du parti HVM, Rivo Rakotovao, et le député d'Ikalamavony et non moins leader du Vondron'ny Fihavaozan'i Madagasikara (VFM), Pety Rakotoniaina, ou encore les accusations que le conseiller spécial du PRRM, Harifidy Ramanandraibe, a portées contre d'autres proches du colonel Michaël Randrianirina, en l'occurrence Tahina Razafinjoelina, qui, lui aussi, est conseiller à la Présidence de la Refondation. Autant dire qu'après seulement une année au pouvoir, le régime transitoire est déjà touché par le virus de la division et risque de devenir un panier à crabes.