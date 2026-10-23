Madagascar: Crédit immobilier - SIPEM Banque lance l'offre Tranosoa

Partenaire incontournable du secteur de l'habitat, SIPEM Banque entend profiter du Salon international de l'habitat pour présenter ses solutions de financement immobilier et accompagner les projets des visiteurs.

La banque met particulièrement en avant le crédit Tranosoa, destiné à financer l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment ainsi que la construction d'un logement, à titre personnel ou professionnel.

Avantages

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« Ce produit est accessible aux clients comme aux personnes qui ne disposent pas encore d'une relation bancaire avec SIPEM Banque », explique un responsable de l'établissement. Ce crédit immobilier présente un certain nombre d'avantages, comme un taux préférentiel de 1,3% par mois, pour une durée de remboursement de 10 à 15 ans, sous réserve de l'étude de chaque dossier. La garantie de SOLIDIS est également mobilisée afin de faciliter l'accès au financement pour les emprunteurs qui rencontrent des difficultés à fournir une caution classique. La démarche ne concerne pas uniquement l'acquisition immobilière.

SIPEM Banque a en effet établi des partenariats avec plusieurs exposants, dont Maison & Tradition, Solair, Solarmax, Spider, Makiplast et Bricodis, afin de proposer des solutions de financement pour l'achat de matériels et d'équipements. L'objectif est de rapprocher, au sein d'un même parcours, les fournisseurs, les acheteurs et les mécanismes de financement.

1,7 million

Ces mécanismes de financement ont en tout cas le mérite de s'adapter au contexte actuel de la hausse des besoins en logement à Madagascar. Selon une estimation du Secrétariat d'État chargé des Villes, on a enregistré près de 1,7 million de logements nécessaires mais non satisfaits en 2023, dont environ 800 000 dans les grandes villes. Par ailleurs, plus de 7 000 candidatures ont été enregistrées pour seulement 575 logements sociaux proposés dans le cadre du dispositif concerné. Ces chiffres illustrent l'écart entre la demande et les possibilités d'accès au logement, même si la capacité des ménages à financer une acquisition demeure très variable.