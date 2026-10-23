Madagascar: Banque mondiale - Coup d'accélérateur attendu sur 21 projets

Accélérer les projets pour que les financements améliorent plus vite le quotidien des Malgaches. Le gouvernement et la Banque mondiale veulent lever les blocages, notamment routiers, après une revue de leur portefeuille de projets en cours d'exécution.

Des projets financés, mais dont les retombées doivent parvenir plus rapidement à la population. C'est l'enjeu de la revue de performance du portefeuille de la Banque mondiale, menée avec le gouvernement malgache. La rencontre a été coprésidée par le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, en sa qualité de gouverneur de la Banque mondiale pour Madagascar, et Atou Seck, représentant résident de l'institution.

Plusieurs ministres sectoriels ainsi que les responsables des unités de mise en oeuvre ont participé aux échanges. Au centre des discussions figuraient notamment les projets PRODUIRE, RIZ PLUS, EAGER et DECIM. Les deux parties ont relevé des avancées significatives, tout en reconnaissant la nécessité d'accélérer les décaissements et l'exécution. Car la disponibilité des financements ne suffit pas à garantir la réalisation des opérations dans les délais attendus.

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Leur progression dépend aussi de la capacité des administrations et des équipes chargées des projets à résoudre les difficultés rencontrées. Cette revue a ainsi servi à repérer les contraintes appelant une action concertée des ministères concernés, des unités de mise en oeuvre et de la Banque mondiale.

Infrastructures

Des groupes de travail dédiés seront mis en place, a annoncé le gouvernement. Les infrastructures économiques sont particulièrement concernées, avec une attention portée aux projets routiers. L'objectif est de faciliter la résolution des blocages et de mieux coordonner les interventions pour accélérer les travaux. L'annonce traduit une volonté de donner une suite opérationnelle aux constats dressés pendant la réunion. Reste à faire de ces groupes de travail un outil efficace pour obtenir des avancées sur le terrain.

Le portefeuille en cours comprend seize projets nationaux et cinq projets régionaux, soit 21 opérations dont la bonne exécution représente un enjeu important pour Madagascar. La performance de cette coopération ne se résume donc pas aux montants décaissés. Elle se mesure également à la réalisation des infrastructures, à l'amélioration des services publics et aux changements apportés dans la vie des bénéficiaires.

Pour les populations, l'attente porte sur des résultats concrets. Le gouvernement et la Banque mondiale partagent ainsi une priorité : raccourcir le délai entre la mobilisation des ressources et leurs effets sur le quotidien. La poursuite des efforts engagés devra permettre de transformer les progrès enregistrés dans le suivi des projets en bénéfices perceptibles.