Madagascar: Salon international de l'Habitat - Plus de 250 stands au CCI Ivato pour répondre aux besoins du public

Construction, immobilier, aménagement, décoration, équipements domestiques et solutions énergétiques sont au coeur de la 27e édition du Salon international de l'Habitat (SIH), qui a démarré hier au Centre de conférences international d'Ivato pour ne se terminer que dimanche prochain.

Belle opportunité

Placé sous le thème « Madagascar en mouvement : imaginer et construire les espaces de demain », l'événement, organisé par Madavision, est une occasion pour les professionnels du bâtiment, les promoteurs immobiliers, les architectes, les artisans, les distributeurs et les prestataires de rencontrer le public pour présenter leurs produits, leurs réalisations et leurs solutions.

Le secteur de l'habitat mobilise de plus en plus une large gamme d'activités économiques. Des matériaux de construction aux équipements domestiques, en passant par l'immobilier, l'architecture, l'aménagement intérieur et les solutions énergétiques, les offres sont nombreuses et les besoins diversifiés durant le SIH, qui voit la présence de plus de 250 stands annoncés sur une surface d'exposition de 22 000 m².

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Une belle opportunité pour les visiteurs de découvrir, sur un même lieu, différentes possibilités pour construire, rénover, aménager ou équiper un logement. Les matériaux et équipements de construction côtoient les offres immobilières, le mobilier, la décoration, les solutions d'aménagement intérieur ainsi que les technologies destinées à améliorer le confort et la fonctionnalité des espaces de vie.

Plateforme de mise en relation

Les solutions énergétiques occupent également une place importante dans cette évolution de l'habitat. L'énergie solaire, notamment, figure parmi les offres présentées par les professionnels, dans un contexte où la maîtrise des dépenses énergétiques constitue un enjeu pour les ménages comme pour les entreprises. La menuiserie, les équipements électriques et les services numériques participent aussi à cette recherche de logements plus fonctionnels et mieux adaptés aux usages actuels.

Les visiteurs peuvent ainsi comparer les solutions proposées, recueillir des informations techniques, échanger directement avec les opérateurs et identifier les offres correspondant à leurs projets. Pour les entreprises participantes, l'enjeu consiste à faire connaître leurs produits, à élargir leur clientèle et à nouer de nouveaux partenariats commerciaux. Au-delà des ventes immédiates, le salon constitue une plateforme de mise en relation entre les différents maillons de la filière.

Des rencontres entre professionnels, des conférences, des démonstrations et des activités de recrutement complètent le programme annoncé par les organisateurs. Plus de 25 000 passages de visiteurs sont attendus durant les quatre jours.