Pendant six jours, Madagascar sera la vitrine du handisport dans l'océan Indien. Les champions des clubs de quatre îles voisines viendront défendre leurs couleurs dans une ambiance de compétition, de partage et de dépassement de soi.

Après l'organisation du Championnat national paralympique, Madagascar s'apprête à accueillir un rendez-vous majeur du sport inclusif dans l'océan Indien. La Coupe des Clubs Champions Handisport de l'Océan Indien (CCCHOI) se tiendra du 27 octobre au 2 novembre 2026 au Complexe sportif de Vontovorona. L'annonce a été faite hier à l'Académie Nationale des Sports (ANS) d'Ampefiloha par les responsables du Madagascar Paralympic Committee (MPC).

Cette compétition réunira des représentants de Madagascar, de Maurice, de La Réunion et des Comores dans cinq disciplines : le basketball en fauteuil roulant, la para-pétanque, la boccia, le para-athlétisme (100 m malvoyants, 200 m malentendants, saut en longueur pour malentendants, 1 500 m en fauteuil) et le tennis en fauteuil roulant. Les épreuves se dérouleront sur plusieurs sites, notamment au gymnase d'Ankorondrano, au Complexe sportif de Vontovorona et au stade d'Alarobia.

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Pour la Secrétaire générale du MPC, l'accueil de cette compétition est le fruit d'un important élan de solidarité. « Cette organisation a été rendue possible grâce aux efforts conjoints du comité et de nos partenaires. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a apporté son appui logistique ainsi que la mise à disposition des infrastructures sportives. Le ministère de la Population contribue également à travers son soutien au championnat national et à l'accompagnement des athlètes. La CNaPS et la Région Analamanga demeurent aussi des partenaires fidèles que nous remercions vivement », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que ce type d'événement constitue un puissant levier d'inclusion sociale pour les personnes en situation de handicap, tout en leur offrant l'opportunité de défendre les couleurs nationales.

Selon le directeur technique national, près de 90 athlètes sont attendus. En tant que pays hôte, Madagascar pourra engager deux représentants par discipline, à savoir les clubs champions et vice-champions nationaux. Parmi les particularités de cette édition figure l'intégration des athlètes malentendants dans les épreuves de para-athlétisme, notamment sur le 200 m, illustrant davantage la volonté des organisateurs de promouvoir une pratique sportive ouverte à tous.