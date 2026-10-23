Madagascar: Pancrace MMA et Muay-thaï - Un challenge réussi à Mahamasina

Le Gymnase couvert de Mahamasina était en effervescence ce week-end à l'occasion de la 6e édition du « Muay-thaï - Pancrace MMA Challenge » (MPC). Plus de 60 combats se sont succédé sur l'aire de compétition, offrant au public un spectacle intense et des affrontements souvent disputés jusqu'au bout. Les rencontres de Muay-thaï et de Pancrace MMA se sont alternées, maintenant une ambiance électrique durant toute la manifestation.

Pour le président de la Commission malgache de Pancrace MMA, Mely Zafindranaivo, l'objectif principal de cet événement était avant tout de permettre aux combattants d'acquérir de l'expérience. « Nous ne pouvons pas être satisfaits tant que nos athlètes manquent de confrontations », a-t-il expliqué. Avec plusieurs échéances internationales en perspective, le manque de compétitions demeure en effet l'un des principaux freins à la progression des pratiquants.

Face à cette situation, la commission entend multiplier les initiatives afin d'offrir davantage de combats aux athlètes. Son président a également lancé un appel aux bonnes volontés pour soutenir les organisateurs et les sportifs, estimant que le développement de la discipline ne peut reposer uniquement sur les fédérations ou les institutions publiques.

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Mely Zafindranaivo a par ailleurs annoncé l'organisation prochaine d'un circuit « Zone Sud », qui passera notamment par Fianarantsoa, Ihorombe, Ilakaka et Toliara, avec la création de structures locales dans ces régions. Présent à Mahamasina, le président de la Fédération malgache de Muay-thaï, Hervé Andrianjafy, a salué cette initiative. Ce challenge a également servi de vitrine pour détecter les éléments susceptibles d'intégrer les équipes nationales en vue des prochaines compétitions internationales.