Madagascar: Basket 3x3 / Alley Hoop 2026 - Évaluation grandeur nature pour les présélectionnés

Le compte à rebours est lancé pour la 8e édition de l'Alley Hoop Basket 3x3, prévue les 24 et 25 octobre au Palais des Sports de Mahamasina. Le lancement officiel de l'événement s'est tenu hier à Andraharo, en présence des organisateurs, de la Fédération malgache de basket-ball, de la RDJ ainsi que des partenaires Orange Madagascar et XXL. Après plusieurs éditions disputées en extérieur, le tournoi retrouve le Palais des Sports. Un retour en salle qui devrait offrir de meilleures conditions de jeu et rapprocher davantage les joueurs du public. Cette année, la compétition réunira 87 équipes, soit près de 340 joueurs répartis dans six catégories :

18 garçons et filles, U23 garçons et filles, seniors hommes et femmes. Les vainqueurs de chaque catégorie empocheront 600 000 ariary, tandis que les finalistes recevront 200 000 ariary. Selon le PDG de la RDJ, Tahiana Rasolojaona, l'objectif est également de rendre l'événement accessible grâce à un tarif d'entrée abordable. Il a par ailleurs annoncé la volonté des organisateurs d'exporter le tournoi vers les régions lors des prochaines éditions.

Sur le plan sportif, Brenda Nomenjanahary, responsable du basket 3x3 à la Fédération, a indiqué que cette édition servira également de cadre d'évaluation pour les joueurs présélectionnés en vue de l'Africa Cup 2026, prévue à Madagascar. À l'issue de la compétition, les éléments retenus intégreront directement le regroupement de l'équipe nationale.

Comme à l'accoutumée, plusieurs concours et animations viendront compléter l'ambiance festive de ce rendez-vous devenu incontournable du basket urbain malgache. Le public pourra également découvrir différents services numériques du partenaire Orange Madagascar, dans un espace d'animation pensé pour prolonger l'expérience au-delà des terrains et renforcer la convivialité de l'événement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn