Madagascar: Basket 3x3 / Alley Hoop 2026 - Évaluation grandeur nature pour les présélectionnés

23 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le compte à rebours est lancé pour la 8e édition de l'Alley Hoop Basket 3x3, prévue les 24 et 25 octobre au Palais des Sports de Mahamasina. Le lancement officiel de l'événement s'est tenu hier à Andraharo, en présence des organisateurs, de la Fédération malgache de basket-ball, de la RDJ ainsi que des partenaires Orange Madagascar et XXL. Après plusieurs éditions disputées en extérieur, le tournoi retrouve le Palais des Sports. Un retour en salle qui devrait offrir de meilleures conditions de jeu et rapprocher davantage les joueurs du public. Cette année, la compétition réunira 87 équipes, soit près de 340 joueurs répartis dans six catégories :

18 garçons et filles, U23 garçons et filles, seniors hommes et femmes. Les vainqueurs de chaque catégorie empocheront 600 000 ariary, tandis que les finalistes recevront 200 000 ariary. Selon le PDG de la RDJ, Tahiana Rasolojaona, l'objectif est également de rendre l'événement accessible grâce à un tarif d'entrée abordable. Il a par ailleurs annoncé la volonté des organisateurs d'exporter le tournoi vers les régions lors des prochaines éditions.

Sur le plan sportif, Brenda Nomenjanahary, responsable du basket 3x3 à la Fédération, a indiqué que cette édition servira également de cadre d'évaluation pour les joueurs présélectionnés en vue de l'Africa Cup 2026, prévue à Madagascar. À l'issue de la compétition, les éléments retenus intégreront directement le regroupement de l'équipe nationale.

Comme à l'accoutumée, plusieurs concours et animations viendront compléter l'ambiance festive de ce rendez-vous devenu incontournable du basket urbain malgache. Le public pourra également découvrir différents services numériques du partenaire Orange Madagascar, dans un espace d'animation pensé pour prolonger l'expérience au-delà des terrains et renforcer la convivialité de l'événement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.