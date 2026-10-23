Madagascar: Basketball / Road to BAL - Le COSPN subit la loi des Namuwongo Blazers

Une deuxième défaite qui complique la tâche des policiers. Le COSPN a essuyé un nouveau revers dans la phase de groupes de la Division Est du Road to BAL 2027. Hier, à la Hoima City Arena, en Ouganda, les champions de Madagascar se sont lourdement inclinés devant les Namuwongo Blazers sur le score de 56 à 99.

Après une première sortie manquée face à Urunani BBC du Burundi (69-93), les protégés de Tojo Hery Rasamoelina espéraient se relancer. Mais face aux champions ougandais, la marche était une nouvelle fois trop haute. Les policiers ont pourtant tenté de rivaliser en début de rencontre. Cependant, la précipitation et les maladresses ont rapidement freiné leurs ambitions. À la pause, le COSPN restait au contact, avec un retard de huit points (35-43).

Fatal

Au retour des vestiaires, les Namuwongo Blazers ont changé de rythme. Plus incisifs et efficaces, les Ougandais ont multiplié les tirs primés et profité des difficultés défensives malgaches pour creuser un écart considérable. À l'issue du troisième quart-temps, le tableau affichait déjà 71 à 43 en faveur des locaux.

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Le dernier acte a confirmé la domination des hôtes. Incapable d'inverser la tendance, le représentant malgache a finalement concédé une défaite de 43 points, sur le score sans appel de 56 à 99.

Avec deux défaites en autant de sorties, le COSPN se retrouve désormais sous pression. Pour espérer poursuivre l'aventure vers l'Elite 16, les policiers devront impérativement corriger leurs lacunes et retrouver davantage d'efficacité offensive lors de leurs prochaines rencontres.