Madagascar: Album « Mandry ve ? » - Rajery et Raùl Rodríguez en tournée de promotion en Espagne

Actuellement en tournée en Espagne, le maître de la valiha Rajery et le musicien et chanteur espagnol Raùl Rodríguez présentent l'album « Mandry ve ? », fruit d'un dialogue musical entre Madagascar et l'Espagne. Cette tournée de promotion se déroule du 20 au 26 octobre 2026 et conduit les deux artistes sur plusieurs scènes espagnoles : le 20 octobre à Madrid, à la salle Galileo Galilei, ce soir à La Bisbal de l'Empordà, au Teatre Mundial, puis le 25 octobre à Barcelone, à la salle Jamboree 3, dans le cadre du Festival de jazz de Barcelona.

Sorti en 2026 chez Nuevos Medios, « Mandry ve ? » est un projet soutenu par le Consulat honoraire d'Espagne à Madagascar, en collaboration avec l'association culturelle Afribuku, l'Ambassade d'Espagne à Pretoria et l'agence de voyages malgache Indigo Be. L'album rassemble onze titres dans lesquels la valiha de Rajery dialogue avec le tres flamenco, instrument créé par Raùl Rodríguez, dans une démarche fondée sur l'écoute mutuelle, le respect des traditions de chacun et l'expérimentation musicale.

L'histoire de cette collaboration remonte à 2019, lorsque les deux artistes se rencontrent pour la première fois dans la capitale malgache. En seulement quatre jours, ils imaginent un spectacle commun présenté à l'IFM, à l'Université d'Antananarivo et au Tranompokonolona d'Analakely. Cette première expérience ouvre la voie à une aventure artistique que les deux musiciens souhaitent poursuivre.

Cinq ans plus tard, le retour de Raùl Rodríguez dans la capitale malgache permet de relancer le projet. De cette nouvelle rencontre naît notamment le morceau « Corazón Malagasy » (« Coeur malagasy »), qui devient le point de départ de l'album. « Mandry ve ? » est ainsi le résultat d'un cheminement artistique construit dans la durée entre deux musiciens profondément attachés à leurs racines, tout en restant ouverts aux échanges et aux influences croisées.

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Rajery est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands ambassadeurs de la valiha sur la scène internationale et comme une figure incontournable de la musique malgache. De son côté, Raùl Rodríguez mène depuis plus de trente ans un travail artistique et de recherche consacré aux liens entre le flamenco, l'Afrique et les Caraïbes, tout en développant un univers musical singulier autour du tres flamenco.

Depuis Madrid, à l'issue du premier concert de la tournée, Rajery s'est réjoui de cette rencontre entre sa « Mozika Miaina », ou « Musique vivante de Madagascar », et le flamenco de Raùl Rodríguez. Il souligne qu'il s'agit de la rencontre entre deux musiciens professionnels aux visions et aux genres musicaux différents, donnant naissance à une nouvelle proposition artistique qu'il considère comme une réussite, tant auprès du public que des professionnels présents.

La promotion de « Mandry ve ? » ne s'arrêtera pas à l'Espagne. Une présentation de l'album à Madagascar est déjà prévue au début de l'année 2027, avec la présence des deux artistes sur le territoire malgache.