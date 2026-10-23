Madagascar: Anosizato - Des employés d'un call center attaqués par une dizaine de bandits armés

Une dizaine d'individus armés de sabres ont attaqué un véhicule transportant des employés d'un call center à Anosizato, dans la nuit de mercredi. Cette agression s'ajoute à une série d'actes de banditisme signalés ces dernières semaines dans la capitale.

Une dizaine de bandits armés de sabres ont attaqué un véhicule assurant le transport du personnel d'un call center basé à Ankorondrano, dans la nuit de mercredi, à Anosizato, non loin de l'arrêt de bus 162. Selon les informations disponibles, les malfaiteurs ont profité de l'absence des deux vigiles, qui assuraient également le transport des employés jusqu'à leurs domiciles respectifs dans le secteur.

Après leur départ, les assaillants ont encerclé le véhicule et dépouillé les employés qui attendaient à l'intérieur. Téléphones portables, sacs et divers effets personnels ont été emportés. Les circonstances précises de l'attaque ainsi que le montant du préjudice restent à établir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une insécurité persistante dans la capitale. Cette agression intervient dans un contexte marqué par la multiplication des faits de banditisme à Antananarivo et dans ses environs. Les attaques à main armée, les braquages de commerces et les vols violents continuent d'alimenter les inquiétudes de la population. Le marché d'Anosibe a notamment été le théâtre de plusieurs attaques récentes, dont certaines meurtrières. D'autres faits ont été signalés dans différents quartiers de la capitale et sur ses axes périphériques.

Entre les vols à l'arraché, les agressions de passants et les attaques perpétrées par des individus armés, le sentiment d'insécurité gagne du terrain. Malgré les opérations de patrouille et les interpellations menées par les forces de l'ordre, de nouveaux actes criminels continuent d'être rapportés. Cette situation relance les interrogations sur l'efficacité des dispositifs de sécurisation, notamment dans les quartiers périphériques et aux heures tardives.

L'attaque d'Anosizato met également en évidence la vulnérabilité des travailleurs contraints de rentrer chez eux pendant la nuit. La sécurisation des déplacements du personnel, en particulier dans les secteurs où les activités professionnelles se prolongent en soirée, constitue ainsi un enjeu supplémentaire dans un contexte où les habitants attendent des réponses concrètes face à la recrudescence de l'insécurité.