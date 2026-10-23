Cote d'Ivoire: Yan Diomandé, l'Ivoirien qui commence à trouver ses marques au Real Madrid

À deux jours d'un Clasico important dimanche 25 octobre en Liga face au FC Barcelone, le Real Madrid pourrait compter sur l'international ivoirien Yan Diomandé qui a inscrit son premier but en Ligue des champions face RB Leipzig mercredi 22 octobre.

Mercredi 21 octobre, Yan Diomandé, 19 ans, est devenu le plus jeune joueur africain à marquer un but et à délivrer une passe décisive, dans un même match de Ligue des champions face à son ancien club du RB Leipzig. Diomandé, entré en jeu à la 70e minute, a su laisser rapidement son empreinte d'une magnifique reprise de volée.

Le Real qui se déplace en Catalogne pour affronter le FC Barcelone dimanche 25 octobre dans le cadre de la Liga pourra donc compter sur l'international ivoirien. Avant le Clasico, le Real Madrid reste sur quatre victoires et il est en pleine confiance. Le Barça, lui, a chuté au Parc des Princes mardi soir.

Deux buts en Liga

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Recruté cet été contre 125 millions d'euros, le natif d'Abidjan avait ouvert son compteur avec les Merengue samedi 10 octobre en Championnat face à Villarreal. Yan Diomandé a lâché quelques larmes lorsque ses coéquipiers sont venus le féliciter. Il avait joué neuf rencontres, dont trois en tant que titulaire, avant de trouver le chemin des filets avec la Maison blanche.

Ce premier but, il a voulu le dédier à sa soeur décédée en 2025 à l'âge de 15 ans. Il a inscrit ensuite un deuxième but en Liga face au FC Séville le 18 octobre avec une frappe puissante à l'entrée de la surface pour inscrire le but du 4-1. En première mi-temps, il avait déjà contribué à l'ouverture du score en distillant une passe décisive à Arda Güler.

Travailler son efficacité devant le but

José Mourinho, son entraîneur, estimait néanmoins que son joueur, recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid, devait encore franchir un cap pour s'imposer durablement dans l'effectif Merengue. « Je suis très content de Diomandé. Mais il a beaucoup de choses à travailler, et il a beaucoup d'aspects qu'il doit améliorer. Il doit travailler son efficacité devant le but. Il arrive dans beaucoup de positions dangereuses, mais il doit apprendre à se détendre davantage et à prendre de meilleures décisions dans le dernier geste », disait-il en conférence de presse.

Malgré beaucoup de déchets techniques, son impressionnante capacité à éliminer et à faire la différence balle au pied, avait déjà été démontrée la saison passée à Leipzig, où il avait été nommé meilleur espoir de Bundesliga.

Le montant de son transfert a certainement constitué une pression supplémentaire pour ce jeune joueur. « Au lieu de jouer avec le numéro 25 dans le dos, il joue avec celui des 125 millions qui ont été payés », a reconnu José Mourinho.