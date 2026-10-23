Sénégal: La BOA annonce une progression de 11% de son résultat net au troisième trimestre 2026

23 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue du troisième trimestre 2026, le résultat net de Bank Of Africa (BOA) Sénégal a connu une progression de 11% par rapport au troisième trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce rapport a mis en relief un résultat net de 18,174 milliards de FCFA contre 16,372 milliards de FCFA au 30 septembre 2025, soit un accroissement de 1,802 milliard de FCFA en valeur absolue.

Durant la période sous revue, la banque a collecté des ressources de 679,362 milliards de FCFA contre 608,371 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025 (+11,67%).

De leur côté, les emplois se sont établis à 378,962 milliards de FCFA contre 392,185 milliards de FCFA au 30 septembre 2025 (-3,37%).

Quant au produit net bancaire (PNB), il connait une hausse de 10%, passant de 37,435 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025 à 41,134 milliards de FCFA un an plus tard. De l'avis de la direction de la banque, il est porté par la croissance de la marge nette de 10,4% et des commissions de 4,2%.

Le résultat avant impôts se situe à 20,530 milliards de FCFA contre 18,481 milliards de FCFA au 30 septembre 2025, soit une évolution de 11,09%.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.