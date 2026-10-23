Sénégal: La BOA annonce une progression de 11% de son résultat net au troisième trimestre 2026

A l'issue du troisième trimestre 2026, le résultat net de Bank Of Africa (BOA) Sénégal a connu une progression de 11% par rapport au troisième trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce rapport a mis en relief un résultat net de 18,174 milliards de FCFA contre 16,372 milliards de FCFA au 30 septembre 2025, soit un accroissement de 1,802 milliard de FCFA en valeur absolue.

Durant la période sous revue, la banque a collecté des ressources de 679,362 milliards de FCFA contre 608,371 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025 (+11,67%).

De leur côté, les emplois se sont établis à 378,962 milliards de FCFA contre 392,185 milliards de FCFA au 30 septembre 2025 (-3,37%).

Quant au produit net bancaire (PNB), il connait une hausse de 10%, passant de 37,435 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025 à 41,134 milliards de FCFA un an plus tard. De l'avis de la direction de la banque, il est porté par la croissance de la marge nette de 10,4% et des commissions de 4,2%.

Le résultat avant impôts se situe à 20,530 milliards de FCFA contre 18,481 milliards de FCFA au 30 septembre 2025, soit une évolution de 11,09%.