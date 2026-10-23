Sénégal: Elevage caprin - Le Waqf agricole place 110 animaux au profit des femmes et des jeunes à Koungheul

La Haute autorité du Waqf (Haw) et Heifer International Sénégal ont procédé, à Missira Wadène, dans le département de Koungheul, à la remise de 100 chèvres et 10 boucs dans le cadre du Waqf agricole public d'élevage de chèvres (Wapec). Dans un communiqué en date du 22 octobre 2026, la Haw et son partenaire indiquent que cette opération vise à renforcer les revenus des femmes et des jeunes, la sécurité alimentaire et la résilience des ménages ruraux.

Cette étape intervient deux jours après le lancement des placements à Aéré Lao, dans le département de Podor. Premier waqf public agricole consacré à l'élevage caprin, le Wapec prévoit la mise à disposition progressive de 1 000 chèvres et 100 boucs au profit de 2 000 femmes et jeunes, regroupés en 100 groupements dans dix communes des départements de Podor et de Koungheul. Dans ce dernier département, 500 chèvres et 50 boucs seront placés dans cinq communes.

Les animaux ont été acquis sur les fonds propres de la Haw, tandis que Heifer International Sénégal assure la mise en oeuvre technique du programme.

Un mécanisme fondé sur le partage

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Au coeur du dispositif figure le principe du « passage du don ». Chaque famille bénéficiaire devra transmettre à une autre famille le même nombre d'animaux reçus, ainsi que les connaissances acquises. L'objectif est de permettre au projet de s'étendre progressivement à d'autres ménages.

Pour le directeur général de la Haw, Dr Ahmed Lamine Athie, le waqf doit constituer un instrument concret de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire et de création de revenus durables. Il a invité les bénéficiaires à considérer les animaux comme un patrimoine à préserver et à transmettre aux familles suivantes.

Le directeur national de Heifer International Sénégal, Dr Daouda Ndao, a, pour sa part, insisté sur l'importance de l'entretien des animaux, de la bonne gestion des groupements et de l'accompagnement technique. Selon lui, la réussite du programme dépend autant de l'organisation et de la formation des bénéficiaires que du nombre d'animaux distribués. Présente au Sénégal depuis 2007, l'organisation indique avoir accompagné plus de 231 000 familles dans le pays.

Formation et assurance pour sécuriser les activités

La remise des animaux a été précédée de plusieurs mois de préparation. Dans le département de Koungheul, 50 assemblées villageoises ont mobilisé 520 personnes, dont 351 femmes. Les groupements ont bénéficié de formations sur le leadership, le genre, la gouvernance et les bonnes pratiques d'élevage. Ils ont également mis en place des mécanismes d'épargne et de crédit.

La sécurisation du cheptel constitue un autre volet du projet. Chaque animal est identifié par une boucle portant un numéro unique et bénéficie d'une assurance bétail auprès de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal (Cnaas), dans le cadre de sa collaboration avec Heifer International Sénégal. La couverture est valable un an. En cas de sinistre, l'éleveur peut percevoir 80% de la valeur assurée. Grâce à une subvention de l'Etat, la prime d'assurance passe de 8% à 4%.

Le financement des activités connexes est également envisagé. Représentant Al rahma microfinance islamique, Cheikhou Oumar Sall a indiqué que l'institution entend accompagner les bénéficiaires dans différentes étapes de la chaîne de valeur, des intrants à l'élevage, en passant par la transformation et la commercialisation.

Un levier d'autonomisation économique

Présent à la cérémonie au nom du ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Dr Abdou Karim Diaw a salué une initiative qui, selon lui, montre comment le waqf peut contribuer au développement économique et social. Il a souhaité la consolidation et l'extension de cette expérience à d'autres territoires du Sénégal.

Le Wapec s'inscrit dans l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et participe aux objectifs de souveraineté alimentaire et de structuration des chaînes de valeur agricoles. Il rejoint également les orientations de l'Année de l'économie sociale et solidaire, décrétée pour 2026.

Les placements doivent se poursuivre dans les quatre autres communes ciblées du département de Koungheul ainsi que dans les communes concernées de Podor, conformément au calendrier opérationnel du projet.