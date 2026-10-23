L'Algérie, représentée par M. Mohamed Khaled, ambassadeur et représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Union africaine (UA), a pris part jeudi à New York aux travaux de la 11e réunion conjointe informelle entre les membres du Conseil de sécurité des Nations unies et les membres du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA, consacrée à plusieurs questions, dont la lutte contre le terrorisme en Afrique.

Les travaux ont également porté sur les opérations de soutien à la paix, la mise en oeuvre de la résolution 2719 du Conseil de sécurité, le rôle des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité, l'exploitation illicite des ressources naturelles en tant que facteur d'exacerbation des conflits armés, outre la protection des enfants dans les conflits armés.

Une des sessions de cette réunion a été consacrée à l'examen des efforts conjoints de l'UA et des Nations unies dans la lutte contre le terrorisme sur le continent africain, notamment dans la région du Sahel.

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Lors des débats consacrés à la lutte contre le terrorisme, l'Algérie a souligné que ce fléau ne constitue plus un défi régional circonscrit, mais représente désormais une menace croissante pour la paix et la sécurité internationales, nécessitant le renforcement de la coordination et de la coopération entre l'UA et l'ONU, ainsi que l'adoption d'une approche collective et durable pour y faire face.

Après avoir mis en garde contre l'élargissement du cercle de l'activité terroriste dans la région du Sahel et son expansion vers l'Afrique de l'Ouest, ainsi que son lien croissant avec la criminalité transfrontalière organisée, avec l'exploitation des nouvelles technologies, l'Algérie a souligné la nécessité d'intensifier l'échange de renseignements, de renforcer la coopération régionale et internationale et de tarir les sources de financement du terrorisme.

Dans cette optique, l'Algérie a mis en relief l'importance de passer de l'échange d'analyses et de diagnostics à la prise de mesures pratiques, concertées et durables, tout en consolidant le partenariat stratégique entre le CPS de l'UA et le Conseil de sécurité de l'ONU, en vue de contribuer au renforcement des capacités africaines pour faire face aux menaces terroristes et traiter les causes et conditions favorisant leur propagation.

Par ailleurs, les Etats membres du CPS de l'UA ont salué les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de Champion de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mettant en avant ses efforts visant à renforcer la coopération africaine et internationale et à intensifier les efforts conjoints pour faire face à ce fléau et consolider la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain.

Ils se sont également félicités des "Principes directeurs de l'Algérie" relatives à la prévention, la détection et la neutralisation de l'utilisation des technologies financières nouvelles et émergentes à des fins terroristes, adoptés par le Comité contre le terrorisme (CCT) du Conseil de sécurité de l'ONU le 6 janvier 2025.