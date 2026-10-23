Algérie: Le Forum national du tourisme thermal à Guelma les 26 et 27 octobre

ALGER — La wilaya de Guelma abritera, les 26 et 27 octobre, le Forum national du tourisme thermal, avec la participation de plus de 200 acteurs du secteur, indique jeudi un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. L'organisation de ce forum s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre de la stratégie nationale visant à valoriser les atouts naturels et thermaux dont recèle l'Algérie, en tant que composante authentique du tourisme national et pilier essentiel pour le soutien du développement économique local", précise le communiqué.

L'accueil de l'événement par la wilaya de Guelma découle de sa position de "berceau du tourisme thermal national et de modèle vivant des capacités et atouts que recèle l'Algérie dans ce domaine, grâce aux vertus thérapeutiques exceptionnelles de ses eaux et à son patrimoine naturel hors pair, notamment ses stations thermales renommées, particulièrement Hammam Debagh et Hammam Ouled Ali".

Ce forum verra la participation de "plus de 200 acteurs du secteur, entre experts et académiques nationaux et internationaux, investisseurs et représentants d'établissements thermaux des secteurs public et privé, ainsi que des médecins spécialistes en médecine thermale et des représentants des collectivités locales et de différents secteurs ministériels", précise-t-on de même source.

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L'évènement sera également marqué par la présence de plusieurs diplomates, ce qui témoigne de "l'intérêt international pour le tourisme thermal algérien et les perspectives de renforcement de la coopération touristique entre l'Algérie et les pays frères et amis".

Le forum vise également à faire connaître "les potentialités naturelles et minérales ainsi que les sites thermaux historiques dont recèle l'Algérie, et à valoriser leurs atouts thérapeutiques et thermaux et leur dimension patrimoniale".

Les travaux de cette rencontre s'articuleront autour de plusieurs axes fondamentaux, notamment "la modernisation des stations thermales conformément aux normes internationales, l'encouragement de l'investissement touristique thermal et de l'innovation, ainsi que la facilitation des procédures au profit des opérateurs économiques pour la réalisation de projets modernes alliant la thérapie naturelle, loisirs et détente".

Les axes des travaux porteront également sur "la formation des ressources humaines et le renforcement des compétences des personnels exerçant dans les stations thermales, ainsi que sur la commercialisation et la promotion touristique de ce produit stratégique aux niveaux national et international, en vue d'attirer les touristes et les investisseurs".

Dans le même contexte, les travaux évoqueront "l'intégration du tourisme thermal dans des circuits touristiques intégrés contribuant à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des régions, outre l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle visant à remédier aux insuffisances enregistrées et à garantir une exploitation optimale des ressources naturelles et thermales".

Le programme du forum prévoit "des séances de débat, des ateliers spécialisés et une exposition réunissant les opérateurs économiques, les start-up et les investisseurs activant dans ce domaine, ainsi que des visites de terrain aux principaux sites et stations thermales que recèle la wilaya de Guelma", ajoute le communiqué.

A travers ce forum, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat réaffirme son engagement en faveur de "la valorisation des richesses thermales nationales, du renforcement de l'investissement dans ce domaine et de l'amélioration de la qualité des prestations, dans l'objectif de soutenir le développement local, de diversifier l'offre touristique nationale et de promouvoir le tourisme algérien", selon le même communiqué.