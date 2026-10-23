Algérie: Mme Meddahi inspecte les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôtel 'Safir' à Alger

ALGER — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Houria Meddahi, a effectué une visite d'inspection à l'hôtel "Safir", àAlger, où elle s'est enquise de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation, dans le cadre du suivi sur le terrain du programme de réhabilitation et de modernisation des établissements hôteliers publics, indique jeudi un communiqué du ministère.

Lors de cette visite, effectuée mercredi en présence du bureau d'études et des entreprises chargées de la réalisation, la ministre a inspecté les différents espaces et suites de l'hôtel, où une "avancée notable du taux de réalisation" a été enregistrée, ce qui a permis à l'entreprise chargée du projet d'entamer la phase "d'équipement et d'ameublement complet de certaines suites, notamment l'aménagement des 137 chambres", précise le communiqué.

A cette occasion, Mme Meddahi a souligné la nécessité de "livrer le projet dans les délais contractuels impartis, tout en accélérant le rythme des travaux grâce à l'adoption du système de travail en rotation (3x8)", appelant, dans ce cadre, à "assurer un suivi quotidien des travaux et à respecter les normes de qualité ainsi que les exigences esthétiques et hôtelières de haut standing, à la hauteur du prestige de cet établissement hôtelier".

Il convient de rappeler que l'hôtel "Safir", relevant du Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), se distingue par "sa valeur architecturale, son emplacement stratégique privilégié dans la capitale et sa vue directe sur le front de mer", autant d'atouts qui en font l'un des établissements hôteliers emblématiques dont la place parmi les destinations touristiques haut de gamme devrait être rétablie, conformément à son classement "Palace", afin d'être prêt à accueillir les touristes et les visiteurs et de contribuer au renforcement et à la promotion des services touristiques en Algérie.

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A noter que l'opération de réhabilitation et de modernisation des établissements hôteliers publics s'inscrit dans le cadre des "efforts du ministère visant à moderniser le parc hôtelier public, à améliorer la qualité des prestations et à renforcer l'attractivité de la destination touristique Algérie".