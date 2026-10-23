Algérie: Les textes réglementaires en cours d'élaboration

ALGER — La ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdellatif, a indiqué, jeudi à Alger, que son secteur s'attèle à l'élaboration des textes réglementaires nécessaires à la régulation de l'activité des intermédiaires de vente et au plafonnement des marges de bénéfice, en tenant compte des chaînes de production et de commercialisation, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, mettant en avant la poursuite de la mobilisation des moyens financiers indispensables à l'appui de la stabilité des prix des produits de base et à la sauvegarde du pouvoir d'achat du citoyen.

Présentant le budget du secteur dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2027 devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), la ministre a précisé que les récentes orientations du président de la République relatives au suivi quotidien des prix des produits de large consommation et de leur disponibilité revêtent une importance particulière dans le cadre de l'orientation de l'action sectorielle vers davantage d'anticipation et d'efficacité.

Les mesures prévues dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République comprennent le renforcement du suivi local quotidien des prix et de la disponibilité des produits, en coordination avec les walis et les services locaux du secteur, ainsi que l'intensification des contrôles sur le terrain, afin de relever les dysfonctionnements, d'en vérifier les causes et d'orienter les interventions selon les données enregistrées, ajoute Mme Abdellatif.

Parallèlement, des actions sont menées pour renforcer la coordination entre le ministère de l'Intérieur et le Haut-Commissariat à la numérisation, en vue de développer une base de données numérique commune permettant de centraliser et d'analyser les informations relatives à la disponibilité des produits et aux prix, et de mettre en place un mécanisme d'alerte précoce en cas de hausses anormales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette démarche englobe également la coordination concernant les mécanismes d'acquisition des surplus de production locale, leur stockage et leur déstockage en cas de besoin, outre le suivi des pratiques commerciales liées à la commercialisation des produits importés et à la vérification des écarts de prix constatés, précise la première responsable du secteur.

La complémentarité entre le contrôle sur le terrain, l'information numérique et l'analyse économique, est à même de renforcer la capacité du secteur à intervenir en temps opportun, à appuyer la régularité de l'approvisionnement et à contribuer à la stabilité du marché, a-t-elle souligné.